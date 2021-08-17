Житель Костанайской области продавал несуществующие тюки сена через интернет

Продавал несуществующие тюки сена через интернет. Полицейские задержали 21-летнего жителя города Рудного, который воспользовался сезонным спросом и обманул женщину из Мамлютского района. На сайте OLX сельчанка заказала корм на 58 тысяч тенге. Получив деньги, продавец не торопился доставить товар, а после и вовсе не отвечал на звонки.

Задержали интернет-мошенника в Костанайской области. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье «Мошенничество». Также полицейские проверяют причастность мужчины в совершении подобных преступлений, в результате которых пострадали 2 петропавловца и житель Кызылжарского района. Стражи порядка призывают население быть бдительными, изучать комментарии, репутацию продавцов, а также просить их присылать видеообзоры на продаваемый ими товар.

Жанель Бисенбаева