Эксперты Бельгии предложили продолжить меры предосторожности от COVID-19

Определенные меры, включая ношение масок и социальное дистанцирование, все еще будут необходимы в Бельгии осенью и зимой этого года. Об этом говорится в последнем отчете экспертной группы по коронавирусу.

Также они рассматривают ближайшие месяцы как «переходный период» между острым кризисом и возвращением к нормальной жизни, в течение которого следует помнить о двух приоритетах: больницы не должны быть переполнены, а школы должны оставаться открытыми. В докладе также рассмотрели вопрос о том, какой может быть «новая нормальная жизнь» с учетом сохраняющихся рисков, несмотря на высокий охват вакцинацией.

Чтобы обрисовать, как может выглядеть «новая жизнь», авторы документа сослались на совместное исследование, проведенное Голландским научным советом по государственной политике (WRR) и Нидерландской королевской академией искусств и наук (KNAW). Они посоветовали правительству «подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий», поскольку сценариев очень много и все они зависят от иммунитета, вакцинации и мутации вируса.

Диана Салихова