13 детей получили помощь в подготовке к школе

Дети/молодежь

21:28 16 Августа 2021

Ручки, тетради, дневник, рюкзак — это стартовый набор ученика перед 1-ым сентября. Однако, школьные принадлежности не каждому родителю по карману. В семье Латфулиных, к примеру, 10 детей, пятеро из них — школьники, поэтому подготовка детей к учебе их папе и маме дается нелегко. Но в этом году поводов для волнения у них стало меньше, ведь всем пятерым ветераны труда подарили школьные наборы.

Оксана Латфулина, жительница г. Петропавловск:

— Имея 10 детей, очень тяжело их собрать в школу, потому что все сейчас очень дорогое, зарплаты низкие. Тяжело собрать, конечно. Очень ощущается помощь, очень благодарны всем, кто принимает в этом участие. Для нас это очень большая помощь и поддержка.

А это 13-летняя Аделя. В этом году девочка пойдет в 7-ой класс. Она единственная среди братьев и сестер, кто получил ранец полный школьных принадлежностей. И это уже огромная помощь, говорит ее мама. Сауле Сейдалина отмечает, чтобы собрать одного ребенка в школу, требуется не меньше 15 тысяч тенге, а их у нее пятеро. Вот и считайте.

Сауле Сейдалина, жительница г. Петропавловска:

— Это всего лишь тетради, ручки, дневники. Это даже все по минимуму. Когда нам позвонили и сказали, что вот такая помощь, мы очень обрадовались. Большое спасибо всем, кто прилагает такие усилия, делает такие добрые дела. На самом деле это очень важно и нам очень приятно.

Всего ветераны вручили 13 рюкзаков, сумма содержимого одного составляет около 10 000 тенге. Покупали канцелярию за счет собственных средств совместно с серебряными волонтерами. Стоит отметить, особую финансовую помощь оказал председатель областного Совета ветеранов Ескендир Елеусизов.

Анатолий Корабельников, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— С целью помочь, прежде всего, многодетным семьям, детям нуждающимся и тем, кто остался без попечения родителей, без родительской поддержки, а также малообеспеченным. «Серебряные волонтеры», подразумевая, что это, прежде всего, ветераны разных сфер, которые влились в наше ветеранское движение, и которые безвозмездно за счет своих средств пенсионных вносят определенные суммы для того, чтобы помочь.

Следующая такая акция запланирована на 23 августа, ветераны своими подарками порадуют уже другие семьи.

Гюзель Закария

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