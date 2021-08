Глава региона встретился с воспитанниками дворца спорта им. Александра Винокурова

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сегодня во Дворце спорта им. Винокурова ежедневно тренируются почти 1000 человек. Есть несколько секций по олимпийским видам спорта. Их воспитанники защищают честь региона на республиканском уровне и возвращаются с наградами. Хорошие результаты показывают и художественные гимнастки.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:



— Это зал для хореографии и художественной гимнастики. Сюда приходят девочки с 4-х лет. Кроме того, у нас есть большой зал для тренировок. В целом, в нашей области художественной гимнастикой занимается более 500 детей. Они показывают хорошие результаты. 4 наши гимнастки стали серебряными призерами чемпионата Казахстана.



А здесь тренируются борцы. Арис Харачиди — трехкратный чемпион республики. Ему всего 10 лет. В спорт пришел 4 года назад. Стоит отметить, что в такой же секции учился серебряный призер чемпионата Азии Нуркожа Кайпанов.



Арис Харачиди, воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Олимп»:



— У меня много кубков и медалей. В будущем хочу поехать на Олимпиаду. Недавно стал чемпионом в Актау. У меня было 5 сильных соперников, но победу я никому из них не уступил.

Объем средств, выделяемых на развитие североказахстанского спорта, ежегодно увеличивается. За последние 3 года вложения в него превысили 2 млрд тенге. В 2021 году на эту сферу направлено 7,2 млрд тенге. На эти средства возводятся новые спортивные объекты, открываются различные кружки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— 33 процента жителей области систематически занимаются спортом. Для этого у нас в регионе около 3 тысяч спортивных объектов. С начала года запущено 2 новых объекта. Он находится в центре района Шал акына и Тайыншинского района. Продолжается строительство еще 8 спортивных сооружений. Также в следующем году будет начато строительство общежития спортивного колледжа, которое будет завершено в следующем году.

В этом году ледовый каток Дворца спорта им. А.Винокурова изменится. Здесь больше не будет VIP-мест. Зато простых здесь станет на 120 больше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы планировали расширить противоположную сторону зала. Проект и финансы готовы. Однако из-за пандемии это было отложено. В будущем на другой стороне будет место для зрителей, раздевалка для спортсменов, санузел и тренажеры.



Кумар Аксакалов пообщался здесь же с юными хоккеистами. Глава региона посоветовал ребятам проявлять настойчивость во время тренировок и соревнований, а еще пожелал им удачи.

В настоящее время в области спортом занимаются более 179 тысяч человек. 33,2 процента жителей региона ведут здоровый образ жизни. Напомню, с этого года по поручению Перзидента Касым-Жомарта Токаева в стране реализуется «механизм размещения государственного спортивного заказа». Поэтому теперь все казахстанцы в возрасте от 4 до 18 лет могут бесплатно посещать различные спортивные кружки.

Дарья Пышмынцева