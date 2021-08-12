ТОО «Маслодел» запустило две новые линии

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22:39 12 Августа 2021

Компания «Маслодел» на месте стоять не привыкла. Долгое существование на отечественном рынке, любовь клиентов, которые делают осознанный выбор в пользу молочки без консервантов, дает ей возможность расти и развиваться.

Павел Селиванов, генеральный директор ТОО «Маслодел»:

— До 2020 года существовала переработка в объеме 60 тонн. Мы запустили две линии 250 и 200 тонн. У нас на текущий момент 510 тонн переработки в сутки. Это порядка 80 тысяч тонн переработки в год.

Добавим к этому модернизации этого года, а затем, запранированную на 2022-й и получим новую производительную мощность завода.

Павел Селиванов, генеральный директор ТОО «Маслодел»:

— 760 тонн получается в сутки. Такого в Казахстане нет. Сейчас мы входим в десятку лидеров СНГ, то он будет в тройке лидеров СНГ. Два комбината в России и мы будем на третьем месте.

Приблизиться к лидерству Маслоделу помогут две новые современные линии, одна из них будет для сметаны. А эта, например, для производства двухлитрового молока обошлась компании почти в 3 млрд тенге. Новую линию запустили в присутствии главы региона.

Компания стремиться делать не только качественную, но и доступную для населения продукцию. Директор ТОО «Маслодел» рассказал, что за счет большого объема переработки, цены на их продовольственные товары на 30-40% ниже среднерыночных. «Маслодел» стремится не только к высокому уровню продаж, которые позволяют большой компании развиваться, но и к рациональной экономии. Кумар Аксакалов сделал ее директору деловое предложение.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вчера приезжали к нам инвесторы, которые хотят, собираются построить завод по упаковочной бумаге. Мы уже с ними договорились, сейчас финансирование освоим, на большой территории бывшего завода ПЗТМ, мы будем устанавливать. У нас будет своя бумага упаковочная.

Павел Селиванов, генеральный директор ТОО «Маслодел»:

— Мы очень много потребляем, как любой комбинат мы очень солидные покупатели, поэтому здесь сразу будет нам хорошо. Не будем, тратиться на логистику.

600 тысяч тонн молока. Столько произвели на севере страны в 2020-м. За последние годы область сильно «выросла» в переработке полезного продукта.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— От всего произведенного объема молока мы 53,5% отправляем на переработку. Если мы сравним 5-летние данные, то мы от всего произведенного молока 34% отправляли на переработку. И производство увеличивает и процент переработки. Соответственно увеличиваются рабочие места. Только на этом заводе благодаря модернизации открыто 85 новых рабочих мест.

Дарья Пышмынцева

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