Религиоведческую грамотность жителей СКО приехали повысить эксперты из столицы

Жулдыз Шакирова, руководитель ОО «Колыбель солидарности», г. Нур-Султан:



— Это очень с огромным багажом и информацией люди. МИОР подобрал такие кандидатуры, которые бы соответствовали требованиям. Т.е. публикации должны быть обязательно, исследования должны быть обязательно. Это не новички, а асы своего дела.

Которые посвятили себя изучению всех религиозных течений, в том числе деструктивных. Большинство исследователей, которые разбираются в них, сравнивают их с болезнью. Вот только вылечиться от нее очень сложно. У Толганай Мустафиной большой опыт работы людьми, которые в поисках бога неожиданно для себя и окружающих «свернули не туда». Столичный эксперт говорит, что выделить регион, где больше всего представителей запрещенных религиозных организаций сейчас нельзя. Благодаря интернету таких людей можно найти в самых разных частях Казахстана.

Толганай Мустафина, руководитель центра изучения и анализа общественных процессов, г.Нур-Султан:



— Важно для тех, кто, допустим, отбывает наказание за преступления связанные с религиозным экстремизмом и терроризмов, что государство заинтересовано в каждом своем гражданине, для нас важно отмечать динамику их взглядов. Здесь очень важно работать в комплексе, работают теологи, религиоведы, психологи, социальная служба, большое внимание уделяется именно окружению человека, с кем он общается. Поэтому в целом эти граждане находятся на своеобразном учете. Учете не для того, чтобы рассматривать их, как опасность, а в целом для того, чтобы им помочь не повторять ошибок.



Напомню, в Казахстане официально запрещена деятельность 23 религиозных организацией. Но это не мешает некоторым казахстанцам пропагандировать их взгляды и верования. Кроме закрытых учреждений столичные исследователи встретятся с населением из групп риска. Работать будут в основном в Петропавловске, а также посетят село Новоишимское района им. Г.Мусрепова.

Дарья Пышмынцева