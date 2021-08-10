Полиция теперь и в Instagram

Cyberpolice_sko и Anti_fraud_15 — так называются официальные аккаунты оперативников, работающих по линии предупреждения и раскрытия мошенничеств. Аккаунты созданы этой весной, но уже сейчас на них подписаны свыше 1600 реальных пользователей. Социальная сеть Instagram выбрана не случайно — в СКО именно эта площадка является наиболее популярной среди людей разных возрастов и профессий. Полицейские публикуют в лентах пабликов рекомендации, памятки, информацию о фейковых аккаунтах, а также профилактические видеоролики.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП СКО:



— Если вы решили приобрести товар на сайте объявлений — тщательно проверяйте информацию о местонахождении товара, требуйте у продавца видеообзор, попросите родственников или знакомых удостовериться в наличии покупаемого товара. Если вы сами продаете какую-нибудь вещь на сайте OLX, и с вами на связь выходит покупатель и говорит, что он готов приобрести товар через «службу доставки» — не верьте, на данном сайте отсутствует такая услуга.

Никогда не торопиться при финансовых операциях в интернете — это основная рекомендация о том, как не стать жертвой сетевых аферистов. Прежде, чем нажать кнопку «подтвердить платеж» — надо несколько раз подумать, перепроверить информацию, позвонить с уточняющими вопросами в свой банк. Также ни при каких обстоятельствах не нужно передавать третьим лицам свои персональные данные, номера и коды карт, пароли и данные SMS.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП СКО:



— Цель мошенника — получить ваши персональные данные: номер карты и CVV-код, расположенный на обратной стороне банковской карты. Если вам позвонили и представились сотрудником банка, говорят, что на вас оформили кредит — это мошенники; завершите разговор и позвоните на «горячую линию» своего банка.

Чаще всего североказахстанцев обманывают с использованием популярных сайтов «Колеса», «Крыша», OLX и Instagram. Автотранспорт, одежда, акссесуары, съемное жилье, прием на работу — мошенники используют самые разные сценарии, в зависимости от сезона. За 2021 год сотрудниками криминальной полиции проверено 637 объявлений, из которых 61 было заблокировано через администрации сайтов. В целом, с начала года в области зарегистрировано свыше 300 фактов интернет-мошенничеств. И только 81 преступление раскрыли.

Диана Салихова