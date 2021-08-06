На весь Казахстан прославилась сельчанка из СКО

Такая картина перед Асыл Ахметовой разворачивается каждый день. Девушка пасет табун лошадей в степи вместе с отцом. И ей это по душе. Красивыми пейзажами своей малой Родины она решила поделиться и с другими казахстанцами. Посты о своих буднях Асыл начала публиковать еще в начале 2020-го, а вот первые 90 тысяч просмотров набрала в январе этого года.

Асыл Ахметова, жительница с.Озёрное, Жамбылский район:



— Это моя лошадь по кличке Джунгли. Мы вместе с ним пасем скот. Могу даже назвать его своим близким другом, потому что я делюсь с ним всеми секретами и мыслями. Вообще, дух лошадей схож с нашим народом. Они такие же свободные и вольные



3 раза в неделю Асыл со свои отцом выезжает в степь пасти лошадей. В другие дни помогает в школе, в сентябре начнет учить маленьких детей информатике. Девушка окончила политехнический колледж в Нур-Султане и вернулась назад в аул, ведь столичные небоскребы не сравнятся с родными просторами, говорит пастушка.

Асыл Ахметова, жительница с. Озерное, Жамбылский район:



— Находясь на учебе, я всегда вспоминала о родном ауле, мое сердце билось с тоской. Когда поступило предложение поработать в сельской школе, то я сразу согласилась и вернулась в родительский дом. Когда появляется свободное время пасу лошадей и снимаю видео.



Впервые Асыл оседлала лошадь в 5 лет, помогать папе с хозяйством начала с 12 лет. Также она мастерски меняет обычного коня на железного.

В планах у Асыл Ахметовой завести собственное хозяйство, продолжать снимать ролики и приносить пользу, прославляя культуру родного народа.

Гюзель Закария