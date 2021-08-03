В Петропавловске задержали мужчину с оружием

В Петропавловске на улице Набережной полицейские задержали пьяного горожанина, который прогуливался с оружием в руках, сообщили в пресс-службе профильного ведомства. Нашли 29-летнего прохожего сотрудники правоохранительных органов с помощью камер видеонаблюдения.

Информация о подозрительном североказахстанце была оперативно передана всем нарядам, на место, где он находился, направили автопатруль и участковых инспекторов полиции. Нарушителя общественного порядка задержали. Сотрудники выяснили, что оружие он нашел около месяца назад в одном из дачных обществ, при демонтаже домика. Задержанный забрал его, очистил от ржавчины, и якобы планировал сдать стражам порядка, только они его опередили. Изъятый карабин направили на экспертизу, после нее по данному факту будет принято окончательное процессуальное решение. В отношении петропавловца составлен административный протокол.

Дарья Пышмынцева