Список лидеров «Ашык» обновили в СКО

Список лидеров программы «Ашык» обновили в СКО. Более 1000 «чекинов» посетителей зафиксировали в бассейне университета, фитнес — клубе «Нептун», кафе «Достар», кинотеатре «Cinema park» и ресторане «Meat Jagger”.

Последние к проекту подключились 27 мая. Помимо этого здесь провакцинировались более 95% сотрудников. Теперь присвоенный статус позволит объекту работать по ограничениям «жёлтой зоны». А значит, увеличивается время и количество посадочных мест. Действуют послабления две недели.

Евгения Огаркова, менеджер ресторана:



— Преимущество программы то, что она даёт нам право работать. На протяжении года был локдаун, карантин. Не все гости понимают, для чего эта программа. При входе мы доступно объясняем, что это для того, чтобы обезопасить население.

Марат Искаков, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:



— Североказахстанские предприниматели активно подключаются к программе. На сегодня более тысячи подключились. Программа даёт уверенность людям, чтобы посетителей обезопасить. То есть приходя, клиент знает, что среди других клиентов нет носителей коронавируса.

Жанель Бисенбаева