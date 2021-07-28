Как поступить на службу в полицию

В областном департаменте полиции службу проходят более 2 тысяч человек. На данный момент там не хватает оперуполномоченных, следователей, дознавателей и участковых инспекторов. Также ведётся набор на должности рядового состава. Во время прямого эфира рассказали о преимуществах службы в органах. Первоначальное обучение и повышение квалификации сотрудников проходит за счет работодателя. Люди в погонах обеспечены стабильной зарплатой, форменным обмундированием, пособиями на оздоровление. Для них открыты перспективы карьерного роста и бесплатного медобслуживания в ведомственных лечебных учреждениях. Также могут получать компенсацию за аренду жилья. Но, и требования к современным полицейским предъявляются максимально высокие: нужно в совершенстве знать законодательство, обладать отличной физической подготовкой, иметь крепкое здоровье.

Руслан Тасимов, заместитель начальника управления кадровой политики ДП СКО:

— На конкурс мы принимаем граждан не старше 35 лет, имеющих высшее юридическое образование. Он должны сдать тестирование по семи законам. Рост для девушек – не ниже 160 см, для парней – не ниже 170 см. Но у нас есть еще строевые подразделения, например – патрульная полиция, конвойная служба. Туда проходной рост – не ниже 175 см. Также водительское удостоверение категории «В».

Стрессоустойчивость, выносливость и постоянное самообразование – важнейшие качества для всех кандидатов и действующих сотрудников. Пользователи Instagram интересовались наличием вакансий, размером заработной платы, порогом пенсионного возраста. Выяснилось, что сегодня наибольшее количество вакансий среди оперативных подразделений и службы участковых инспекторов. Менее всего – в неоперативных службах и подразделениях штаба.

Диана Салихова