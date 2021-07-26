В ТОО «Тайынша- Астык » планируют заготовить 3 тысячи тонн сена

Всего несколько минут и 350- килограммовый тюк готов. С одного гектара таких здесь заготавливают три. В день пресс — подборщик собирает около 60-ти гектаров сухой травы. Стремительные темпы уборки были не всегда, рассказывает Владимир Холоша. Втрое сроки сократил вот этот трактор американского производства. За рулём механизатор около четырёх лет. Условия работы комфортные, да и помощь от ТОО значительная, признаётся Владимир.

Владимир Холоша, механизатор ТОО «Тайынша- Астык, Тайыншинский район»:



— У меня в своём подворье 6 голов КРС, бараны, овцы. 13 сек Помогает содержать хозяйство. Сенаж, силос, всё в пределах разумного.



Продают их здесь по 15 тысяч тенге за тонну. Цена ниже рыночной в два раза, отсюда и спрос большой. «Тайынша — Астык» подвозит корма в три села — Зеленый Гай, Ясную Поляну и Кирово, это почти 4 тысячи жителей. Обеспечивают и своё хозяйство. В товариществе около 4,5 тысяч голов скота, из них больше тысячи реализуют на молочное производство. Чтобы закрыть всю потребность, необходимо собрать 50 тысяч тонн сочных кормов, 3 тысячи тонн сена и в два раза больше соломы.

Засушливое лето этого года не сравнится с прошлым, говорят аграрии. Как ни странно, но ситуация тогда была более плачевной, чем сейчас. Тогда с мая по июль дождя не было и вовсе. Сухой травы с одного гектара здесь собрали всего 10 центнеров. Такого урожая не видели последние 20 лет. В предстоящей уборочной кампании рассчитывают, что в 2021-ом показатель будет как минимум в 2 раза лучше.

Анатолий Сарницкий, генеральный директор ТОО «Тайынша- Астык», Тайыншинский район:



— Сенокос у нас около тонны с гектара идёт. Часть собираем сенажом, часть сеном. У нас еще есть 1,5 тысячи орошаемых земель. Он как страховой запас кормов, и чтобы был переходящий остаток.



Посадили здесь люцерну, кукурузу многолетние и однолетние травы. Чтобы сценарий с засушливой погодой не повторился в этом году, используют поливные машины. Их в товариществе 19. Всего площадь ярового сева составила 50 тысяч гектаров, чуть меньше половины занимает пшеница. На оставшейся — ячмень, чечевица, лён и гречиха. Тенденция посева продолжится и в последующих годах, заверяет Анатолий. Изменится лишь подход.

Анатолий Сарницкий, генеральный директор ТОО «Тайынша- Астык», Тайыншинский район:



— С нынешнего года у нас поменялся инвестор. Зашла новая компания, будет новый подход, ситуация. В лучшую сторону. 01.13 Больше цифровизации пошло. В принципе мы всегда диверсификацией занимались, и плодосмен у нас был, и много культур засеяли.



Планируют здесь и увеличить поголовье. Только в ТОО «Тайынша- Астык» закупят тысячу коров. Еще 8 хозяйств и новые фермы появятся в холдинге.

Жанель Бисенбаева