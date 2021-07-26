В районе Шал акына открыли физкультурно-оздоровительный комплекс им.Кулеке батыра

Вопросы растениеводства, сельскохозяйственной техники и государственной поддержки обсудил глава региона с аграриями во время визита в район Шал акына. Поля в ТОО «Азко Жанажол» засеяны пшеницей. В сельхозформировании рассказали, что в этом году цена на зерно составит около 100 тысяч тенге, с реализацией товара проблем не будет. Благодаря современной технике не было в товариществе их и во время посевной кампании.

Болат Махметов, исполнительный директор ТОО «Азко Жанажол», район Шал акына:



— У вас есть опыт работы с сеялкой «HORSCH». Как она показала себя? В этом году ее весной привезли, порядка 3 тысяч посеяли, первая посевная была с ней. Мы работали посев и сразу внесли удобрение. Единственный недостаток — маленькая емкость бункера.



Глава региона призвал аграриев не останавливаться на растениеводстве и не забывать про животноводство. Развиваться эти направления должны в тандеме. Тем временем, в Сергеевке приступили к строительству молочно-товарной фермы на 400 голов. Стоимость проекта -1 млрд.тенге. В 2022 году сюда завезут буренок из Чехии. Благодаря новой ферме откроют 30 дополнительных рабочих мест.

Валерий Маначинский, генеральный директор ООО «МСК Омск»



— Система позволяет в процесс доения привлекать человека без опыта доярки, полностью все делает программа. В ней заложен такой момент, как массаж, который позволяет привлекать животное на дойку и поднимать настроение. Программа отслеживает скорость молокоотдачи, назвачает пульсацию буренки и определяет тот момент, который оставляет нужное количество молока по ветеринарным нормам.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 16 ферм мы в этом году строим. Кто-то в начальной стадии, кто-то в завершающей, 10 из них мы в этом году должны ввести. По стране должно построиться 30 ферм, 10 — это доля СКО.



Одна из важных задач в районе Шал акына — сократить очередь на получение квадратных метров. Для этого в Сергеевке начали восстанавливать 46-ти кв.дом. На протяжении нескольких лет он стоял в полуразрушенном состоянии. В порядок дом приводят за счет частных инвестиций.

Рахат Смагулов, аким района Шал акына:



— На сегодня провел ремонт кровли, ведем работы наружного фасада, установили окна. Провели систему отопления, ведутся работы внутри.



Где больше никакие работы не нужны, так это в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. На его строительство ушло более 500 млн тенге. Район Шал акына славится своими выдающимся спортсменами. Благодаря новому комплексу в будущем их станет еще больше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— По поручению главы государства в районах строятся ФОК. Мы продолжаем это, в Тимирязевском начали строить, в прошлом году открыли в Тайынше. И здесь появилась хорошая спортивная зона, рядом будет хоккейный корт. Зона комфортная будет не только для молодежи, но и для взрослых. Плюс президент подчеркивает, что спорт сделать максимально бесплатным.



Спортивные залы с современным напольным покрытием, оборудованием и инвентарем. Здесь также есть комфортный холл с местами для ожидания, гардероб и раздевалки.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:



— Посадочные места есть, переносные трибуны на 80 мест можно устанавливать. Все здесь можно проводить, можно борцовские ковры, ринги, в ближайшее время планирует провести турнир по казак куресы здесь, посвященный Кулеке Батыру.



Для формирования здорового образа жизни серди населения глава региона поручил оснастить спортивными объектами и сельские дома культуры.

Дарья Пышмынцева