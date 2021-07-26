Мост между сёлами Соколовка и Большая малышка отремонтировали

Сообщение между сёлами восстановлено. В Кызылжарском районе отремонтировали и установили понтонный мост через реку Есиль. Он связывает сёла Соколовку и Большую малышку. Конструкция стратегически важна для кызылжарцев. Сельхозформирования посеяли культуры на другом берегу. Теперь аграрии значительно быстрее смогут добраться до полей. Кроме того, пекарня в Большой малышке снабжает хлебом жителей Соколовки. Ежегодно в период паводка конструкцию убирают, а в июле возвращают на место. В этот раз мост установили в обновлённом виде. Провели текущий ремонт.

Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района:



— Заменили днище, боковины, проходную часть. Когда был паводок, мы его убрали на берег, провели ремонт в прошлом году. Осенью мы завершили все ремонтные работы. Сейчас паводок спал, мы вернули понтонный мост на место. Укрепили берега. Соединили два берега между селом Соколовкой и Большой малышкой. Около 30 млн затратили.

Айгерим Мукашева