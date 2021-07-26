Детские игровые площадки устанавливают во дворах г.Петропавловска

Диана Салихова, корреспондент:



— Лето — это время веселья и постоянных игр во дворе. Лучшее для этого место — детская игровая площадка. Здесь безопасно и дети постоянно находятся под присмотром родителей. К тому же, яркие разноцветные аттракционы радуют глаз не только детям, но и всем прохожим.

О такой детской площадке жители дома по улице Мусрепова, 4 мечтали давно. В этом районе много молодых и многодетных семей. Но, играть ребятам приходилось в соседних дворах, где им были не особо рады. Валентина Рылина решила взять всё под свой контроль. Обсудив вопрос с другими жильцами, она написала заявление в городской акимат.

Валентина Рылина, жительница г.Петропавловска:



— Мы созвали собрание жильцов всего дома. И все жильцы изъявили желание,потому что детям играть негде. Ходят туда — нас выгоняют. А ходили, кто куда. То возьмем за ручку, идем в тот двор, то в тот. И нас везде гонят, говорят: «Это наш двор». Дети то, сами знаете, какие есть.



Заявление Валентина написала месяц назад, и в скором времени площадка красовалась во дворе. Теперь из окна слышен детский смех, и ребята играют, не отходя далеко от дома.

— Мне площадка нравится. Она очень хорошая. Больше всего мне понравились качели.



— Мне нравится. Тут очень красиво. Мы с друзьями все дни ждали, пока ее построят.



— Мне эта площадка очень сильно нравится. Она такая разноцветная, красочная. Больше всего мне нравятся вон те качели, потому что они разноцветные и удобные.



— Мне нравится площадка, потому что она разноцветная. Фантазия хорошая у строителей.



Особо по душе ребятам пришлись цепные качели. Говорят, давно о таких мечтали. На них теперь посматривают мальчишки и девчонки из других дворов. В горакимате заверили, на других придомовых площадках тоже ожидается обновление.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— В начале июля у нас по городу начались работы по установке детских игровых площадок. Всего в этом году предусмотрено 60 игровых площадок. Все они размещены на сайте акима города. Очередность соблюдается. До конца лета все 60 будут установлены.



Строительством детских площадок занимаются местные подрядчики. Этот комплекс называется «Мишка». Он включает в себя 9 элементов: горки, качели и другие игровые снаряды.

Диана Салихова