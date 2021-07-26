Число заражённых коронавирусом не снижается. В регионе статистика ежедневно показывает более 100 положительных результатов ПЦР-теста. Так, за прошедшие сутки опасным вирусом заболели 123 североказахстанца. У 90 % недуг протекает с симптомами. Большинство вспышек зафиксировали в областном центре — 64 случая. В разрезе районов лидирует Кызылжарский, Жамбылский и Тайыншинский районы. Между тем, в области идёт массовая вакцинация. Первую дозу антигена получили больше 123 тысяч человек. Полный курс прошли около 190 тысяч. Всего в стране вакцину поставили более 3 миллионам граждан.

Жанель Бисенбаева