Число заражённых коронавирусом не снижается

COVID-19: Казахстан

17:01 26 Июля 2021

Число заражённых коронавирусом не снижается. В регионе статистика ежедневно показывает более 100 положительных результатов ПЦР-теста. Так, за прошедшие сутки опасным вирусом заболели 123 североказахстанца. У 90 % недуг протекает с симптомами. Большинство вспышек зафиксировали в областном центре — 64 случая. В разрезе районов лидирует Кызылжарский, Жамбылский и Тайыншинский районы. Между тем, в области идёт массовая вакцинация. Первую дозу антигена получили больше 123 тысяч человек. Полный курс прошли около 190 тысяч. Всего в стране вакцину поставили более 3 миллионам граждан.

Жанель Бисенбаева

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