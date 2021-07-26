Угнал автомобиль, чтобы украсть из салона магнитолу

Угнали автомобиль со двора дома. С таким заявлением во второй отдел полиции обратился житель Петропавловска. Со двора по улице Жамбыла исчез его автомобиль марки «Nissan» 1994 года выпуска. Ущерб оценили в полмиллиона тенге.

потерпевший:



— Ну, у меня одна дверь не закрывалась. Сломался замок основной: три закрывается, а одна не закрывается дверь. А ключи, документы с собой всегда. Не знаю, как они подобрали ключ, завели и угнали. Позвонили в полицию. Приехали ребята. Молодцы! Записали все. По ориентировке нашли. Даже час не прошел, быстро ребята сработали. Оперативно все сделали.



Оперативники обнаружили брошенную машину по улице Интернациональной. Из салона пропала автомагнитола. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 36-летнего петропавловца. Несколькими днями ранее его отпечатки были изъяты с двух автомобилей, в которых также пропали магнитолы. Подозреваемого задержали, часть похищенного изъяли у скупщика.

Умидбек Фархадов, старший следователь второго отдела полиции УП г.Петропавловска:



— В ходе оперативно-розыскных мероприятий был изобличен и задержан житель Петропавловска, ранее привлекавшийся за аналогичные преступления. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК РК «Кража». Данная похищенная автомашина возвращена владельцу.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, идет следствие. Полицейские просят жителей и гостей города быть бдительными, проверять, закрыты ли дверцы автомобиля, а ещё не оставлять в салоне деньги, документы и ценные вещи.

Айгерим Мукашева