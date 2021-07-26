Итоги выборов сельских акимов подвели в СКО

В воскресенье в 8 вечера выборы сельских акимов, которые длились ровно 13 часов, завершились. Напомню, в них участвовали жители 218 сёл региона. 25 июля определилась судьба 214 кандидатов. Пост акима заняли те из них, за кого народ голосовал активнее всего.

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— Наибольшая явка избирателей отмечается в Узынкольском сельском округе района Магжана Жумабаева, Тендыкском сельском округе Тайыншинского района и Каратерекском сельском округе Уалихановского района, которая составила 100 %.



Свою гражданскую позицию сельчане проявляли активно. Отличились тайыншинцы, а именно жители Зеленогайского сельского округа. Процент явки избирателей там самый маленький в области. По данным профильных комиссий, обращений и жалоб в день голосования не было. Поэтому о проведении повторных выборов в регионе речи не идёт. Самый главный вопрос, кто же они новые сельские акимы?

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— Из избранных 71 акима — 57 являются государственными служащими. В том числе 42 акима избраны повторно в конкретном сельском округе. 4 представители коммерческих структур, 6 работники бюджетных организаций и 2 временно не работают. 19 акимов — женщины, 1 кандидат является выпускником государственной программы «Болашак».



Немало среди народных избранников юристов, экономистов, преподавателей и инженеров. Из 68 кандидатов от политических партий не прошли лишь четыре человека. Зато из 146 самовыдвиженцев в акимы сельчане выбрали только семерых североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева