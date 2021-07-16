В СКО идёт агитация кандидатов в сельские акимы

3 кандидата метят на должность главы города Мамлютки, остальные 215 человек претендуют на кресла 70 акимов сельских округов. Средняя конкурентность составила 3 человека на избирательный округ. 68 человек выдвинуты политическими партиями.

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— Кроме того, 150 зарегистрированных кандидатов из числа самовыдвиженцев собрали необходимое количество подписей и получили поддержку не менее 1 % избирателей по соответствующему округу. Всеми зарегистрированными кандидатами сданы декларации об активах и обязательствах в органы государственных доходов и внесен избирательный взнос в размере одной минимальной заработной платы — 42 500 тенге.



Сейчас у кандидатов идёт агитационная кампания. Определены 80 мест для размещения печатных материалов, которые оснащены стендами, щитами и тумбами. А для встреч с избирателями выделено 68 помещений, составлен соответствующий график.

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— На предвыборную агитацию каждому кандидату областной избирательной комиссией определен размер расходов, который составляет для кандидатов в акимы города районного значения — 230 тысяч тенге, для кандидатов в акимы сельских округов — 220 тысяч тенге. В расходы включены: выпуск агитационных материалов, транспортные расходы, публикация двух статей в печатных изданиях, выступление на телевидении и радио, аренда помещений для встреч с избирателями.



Территориальные избиркомы зарегистрировали 356 доверенных лиц, которые будут помогать кандидатам в проведении избирательной кампании и вести предвыборную агитацию.

Айгерим Мукашева