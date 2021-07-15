Toggle navigation
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
Submit
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
×
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
Брифинг СЦК
Слышащий акимат
Сделано в СКО
Другие новости
Новости АПК
Туған жер
прямой эфир
телеканал
прайс мтрк
выбрать язык
Русский
.
прямой эфир
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
Брифинг СЦК
Слышащий акимат
Сделано в СКО
Другие новости
Новости АПК
Туған жер
телеканал
прайс
Прямой эфир на тему: «Актуальные вопросы о вакцинации»
COVID-19: Казахстан
,
Здравоохранение
20:15 15 Июля 2021
Читайте также
93-летний североказахстанец поставил китайскую вакцину
СКО перешла в «красную» зону
Проверок на наличие прививки от коронавируса с 15 июля не будет
В СКО ужесточают карантин
В Kozybayev University поощряют привитых сотрудников и студентов
80% сотрудников ТОО «Кызылжар су» получили вакцину «Спутник-V»
Какие направления скрининга входят в пакет ОСМС?
«Надо привлекать к жесткой ответственности», — Токаев о случаях подделки паспортов вакцинации
В СК зарегистрировали 16 случаев заболеваемости КВИ
КВИ «помолодела»
Более тысячи работников АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» провакцинированы
Главный санврач Мамлютского района вспомнила начало пандемии COVID-19