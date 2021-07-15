ЧС-ники учат детей плавать

13-летний Александр Аделев пришел на занятия к спасателям со своей тетей. Здесь на практике ему покажут, как правильно вести себя на воде, оказывать первую помощь.

Александр Аделев:



— У меня младшие братья есть, их много. Большинство не умеют плавать, могут запутаться, поэтому их надо спасать. Мне рассказали, что делать с человеком, когда его охватывают судороги. Ну и, в принципе, что нельзя заходить в холодную воду, и когда они начинаются, то нужно сразу к берегу.

Курсы полезны и ребятам помладше. Каждый научился чему-то новому.

— Хочу спасать. Стать спасателем, чтобы никто не погиб, и научились все плавать. Я сегодня научилась тому, что не надо волноваться. Чем больше ты боишься воды, тем ты будешь больше тонуть.



— В воде нельзя баловаться, толкаться и топить. Когда ты устал в воде, нужно выходить. Нельзя в воде быть долго.



— На воде надо не прыгать в неположенных местах.



Присутствовали на занятиях и представители Красного полумесяца, ведь одно из основных направлений их организации — безопасная жизнь.

Сауле Оразова, директор Северо-Казахстанского областного филиала Красного полумесяца РК:



— В этом году очень знойное лето, и чтобы было меньше летальных исходов, нужно учиться плавать. Такие акции нужны. Хорошо нужно уметь плавать и взрослым, и детям.

С начала купального сезона в регионе утонули 16 человек, четверо из них — дети. Курсы спасателей — это один из методов предупреждения трагедии. Площадкой для обучения стал бассейн при СКУ им. М.Козыбаева.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:



— Мероприятия проводится на еженедельной основе. Данные мероприятия направлены строго на обучение детей. Мероприятие проходит под строгим контролем сотрудников нашего управления по ЧС г. Петропавловска, а также кураторов и родителей детей. Сотрудники Красного полумесяца раздают памятки детям.



Акцию «Научись плавать» в регионе запустили 1 июня. За это время курсы прошли порядка 700 юных североказахстанцев. Бесплатные уроки плавания от ЧС-ников продлятся до конца купального сезона.

Гюзель Закария