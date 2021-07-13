«Задача СКО — кормить всю страну», — К.Аксакалов о развитии АПК

СКО — лидер по объёму инвестиций в сфере сельского хозяйства. Только в этом году в регионе реализуют 26 крупных проектов на общую сумму почти 65 млрд тенге. Возводят 16 молочно-товарных ферм с общим поголовьем 11,5 тысяч голов. Комплексы смогут производить 57 тысяч тонн молока в год. Появится 400 новых рабочих мест на селе. 10 ферм сдадут в этом году. Развивают в регионе и мясное направление. В Акжарском районе возле села Талшик строят откормочную площадку на 3 тысячи голов и создают племенной репродуктор.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:



— Общая сумма инвестиций составляет 2,5 млрд тенге. Предоставлен земельный участок площадью 50 га, а также 30 тысяч пастбищ. В этом году завезено 800 голов породы абердин-ангус из Ирландии. Это первый проект племрепродуктора, который несомненно повлияет на улучшение генетического поголовья района и области.

Ещё одну откормплощадку строят в Уалихановском районе. Она будет рассчитана на 10 тысяч голов. А потребность североказахстанцев в мясе птицы закроют две бройлерные фабрики. Ту, что в селе Новокаменке, построят уже в сентябре.

А на птицефабрику в Аралагаше Аккайынского района уже завезли первую партию оборудования из Европы. Мощность предприятия на начальном этапе составит 2 тысячи тонн мяса в год с последующим увеличением до 5 тысяч. А в Тайыншинском районе завершается расширение крупнейшего в стране свинокомплекса «ЕМС-агро» до 100 тысяч голов.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:



— Общий объём инвестиций — 5 млрд тенге. Завершено строительство 9 новых корпусов, проведена поставка оборудования, создано 50 новых рабочих. Завершение строительства запланировано на август 2021 года.

После запуска зеркальной фермы производство свинины будет увеличено до 10 тысяч тонн.

Продукция перерабатывается на собственном мясокомбинате предприятия. Для развития овцеводства в регионе профинансировали 3 крупных проекта с общим поголовьем 4 тысячи овец племенных пород.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Задача СКО — кормить всю страну. Мы это сможем сделать. Сегодня мы производим 600 тысяч. Можем до 1 млн довести тонн молока производства. И существенно увеличить производство мяса и переработку.

Перерабатывать надо и продукцию растениеводства. У нас есть завод «Тайынша Май». Для более глубокой переработки масличных культур в прошлом году там открыли выщелачивательный цех.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:



— Цех позволит увеличить уровень обжима на 15% с увеличением мощности завода до 180 тысяч тонн масла в год, также увеличится объем шрота до 165 тысяч тонн. Для обеспечения потребности в сырьевой базе построены дополнительные хранилища.

Помимо этого, в июне компания «Масло-Дел» начала строительство маслоэкстракционного завода. Там будут перерабатывать 370 тысяч тонн сырья в год, работу получат более 200 североказахстанцев. Инвестиции в проект — 15 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Благодаря пуску этого завода мы будем перерабатывать 90% масличных культур, которые выращиваются в нашей области. Мы сегодня перерабатываем почти половину. Очень много теряем из-за того, что отдаём сырьём. Это очень хороший проект, нужный для экономики области и страны. И очень важен для развития животноводства. Так как продукты переработки остаются в нашей области. Это шрот и жмых.

Благодаря комплексному плану регион получил 50 млрд тенге субсидий на реализацию инвестпроектов в агропромышленной сфере. Это позволило дополнительно профинансировать 17 проектов.

Айгерим Мукашева