В СКО ужесточают карантин

«Ashyk» показывает свои преимущества. Объекты культуры, которые не являются его участниками, закроют свои двери уже с завтрашнего дня. Театры, концертные залы, филармонии и кинотеатры североказахстанцы смогут посетить лишь там, где установлены QR-коды. С условием того, что заполняемость объектов будет не больше 30-ти %.

Правило касается саун, бассейнов, спорткомплексов, а также фитнес-центров. Отличие лишь в том, что без «Ashyk-ка» они не смогут работать в выходные дни. В будние принимать посетителей смогут с 7-ми утра до 20:00 вечера. До 18:00 ограничилось время и объектов общественного питания.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— При заполняемости не более 50%, но не более 30-ти мест — для объектов, не участвующих в « Ashyk «. Объекты, внедрившие » Ashyk «, смогут работать при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест. Ограничивается работа ТРЦ, торговых домов, крытых непродуктовых рынков, объектов торговли площадью свыше 2 тысячи кв. м. по времени с 9 утра до 18 часов, с заполняемостью не более 50%.



Спортивные мероприятия будут проводиться при пустых трибунах. Не более 15-ти человек и по предварительной записи принимают в детских кабинетах коррекции, а также образовательных центрах. Заранее записаться придётся и в салоны красоты, парикмахерские, в отделения банков, «Казпочты» и в ЦОН-ы. График их работы также сократился с 9 утра до 18:00 вечера.

Рассказали и о дошкольных организациях. Работать будут только дежурные группы. Что касается сотрудников организаций и предприятий, 80 % необходимо перевести на дистанционку. В это число не входят привитые североказахстанцы. Кстати, их количество с каждым днём растёт. Заболевших коронавирусом вакцинированных в СКО не выявили. Положительные ПЦР-тесты лишь у тех, кто от антигена по определённым причинам отказывался.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Все госпитализированные — невакцинируемые. У всех имеется тот или иной контакт. Также имеется эпиданализ посещения городов Караганды, Алматы, Нур-Султана и Российской Федерации и т. д. Во-первых, пациенты поступают более молодого возраста, не имеющих сопутствующих заболеваний. Раньше, если сами лечились, то сейчас лечение, назначенное участковым врачом, протекает в утяжелённом состоянии.



Если раньше заболевшие до 40 лет не превышали 40 %, то сейчас это число достигло 57-ми. В инфекционном отделении находятся 290 североказахстанцев, 23 из них — в реанимации. Несмотря на стремительный темп заразившихся, в регионе готовы к плохому сценарию. В резерве имеется 1860 коек в инфекционных стационарах. В случае необходимости их будут увеличивать. Закупили здесь и аппараты ИВЛ. Всего 261.

Жанна Маутова, главный врач многопрофильной городской больницы:



— За всё время с 1 июля отделение пустым не было никогда. Заболеваемость шла в течение года. После того, как у нас было на 120-ти койках около 130 пациентов, и из них 12-13 были в реанимационном отделении. На сегодня самое минимальное количество пациентов было 24. Затем количество начало расти до 41. Но, начиная с 1 июля с 41 до 76 пациентов увеличилось в инфекционном отделении.



Тем не менее, граждан призывают вакцинироваться. Больше 53 % от плана уже выполнено. Напомним, чтобы добиться коллективного иммунитета, прививку должны получить 311 тысяч североказахстанцев — это более 76 % от численности взрослого населения. На выбор 2 антигена — российский «Спутник-V» и отечественный «Kazvac».

Жанель Бисенбаева