176 госслужащих РК имеют недвижимость в других странах

97% казахстанских госслужащих уже предоставили сведения о нажитом имуществе. Речь о всеобщем декларировании. Сейчас идёт первый этап этой кампании, под который попадают госслужащие и лица, приравненные к ним, а также их супруги.

По данным Комитета госдоходов выяснилось, что 176 чиновников нашей республики имеют недвижимость в других странах. Больше 300 владеют транспортом, который зарегистрирован за рубежом. Задача всеобщего декларирования на данном этапе — это зафиксировать имущество и доходы госслужащего. А вопросы, откуда оно и на какие деньги куплено, начнутся позже в случае необходимости. Следующий этап декларирования охватит работников всех госучреждений и квазигосударственного сектора вместе с их супругами.

Айгерим Мукашева