Бегущая строка 10 июля 2021 года.

Бегущая строка

11:27 11 Июля 2021
**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ''МТРК'' ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ КӨШЕСІ, 69 (2 ҚАБАТ) МЕКЕНЖАЙЫНДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ПУНКТТЕРІНДЕ ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ. ''WHATSAPP'' + 7-777-083-77-55.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ ''МТРК'' МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). ''WHATSAPP'' + 7-777-083-77-55.
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1000 ТЕҢГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1000 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
**** ЗИЛ 131, САМОСВАЛ, ДИЗЕЛЬ САТАМЫН. ТАМАША ЖАҒДАЙЫ. ҚҰЖАТТАР ТӘРТІБІ 3 600 000ТГ. ТЕЛ: +7-705-503-89-61, +7-707-841-90-07.
**** ПРОДАМ ЗИЛ 131, САМОСВАЛ, ДИЗЕЛЬ. ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ 3 600 000ТГ. ТЕЛ: +7-705-503-89-61, +7-707-841-90-07.
**** САТАМЫН: ЖИНАУ ШЛАНГІ, ШЫҒАРУ ШЛАНГІСІ -20 МЕТР, ДУРАЛУМИН ҚОЛ СОРҒЫСЫ, АҒАШ ҰСТАСЫ. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ПРОДАМ: ЗАБОРНЫЙ ШЛАНГ, ВЫКИДНОЙ ШЛАНГ -20 МЕТРОВ, РУЧНОЙ НАСОС ДЮРАЛЕВЫЙ, СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ''БРЕСТ'' ТӨРТ КОНФОРОЧНУЮ ГАЗ ПЛИТАСЫН САТАМЫН. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ПРОДАМ ГАЗОВУЮ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНУЮ ПЛИТУ ''БРЕСТ''. Б/У. ТЕЛ.: 33-26-22.
****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ 
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ: САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖӨНІНДЕГІ МАМАН, ҚОЙМАШЫ, САТУ ЖӨНІНДЕГІ МЕНЕДЖЕР, МАРКЕТИНГ ЖӨНІНДЕГІ МАМАН, ЖАБДЫҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТ. OK@ZIK.KZ; ТЕЛ.: 63-02-53.
**** ТРЕБУЮТСЯ: СПЕЦИАЛИСТ ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, КЛАДОВЩИК, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ, АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ. OK@ZIK.KZ; ТЕЛ.: 63-02-53.
**** ТЕХНИКТЕР ҚАЖЕТ! ТЕЛ.: 8-777-135-66-22.
**** ТРЕБУЮТСЯ ТЕХНИЧКИ! ТЕЛ.: 8-777-135-66-22.
**** ОРТАЛЫҚТА АВТОТҰРАҚҚА КҮЗЕТШІ ҚАЖЕТ, ТӘУЛІК / ЕКІ, ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР. З/П 40 000 ТГ. ТЕЛ.: 8-775-760-89-77.
**** ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ НА АВТОСТОЯНКУ В ЦЕНТРЕ, СУТКИ/ДВОЕ, ПЕНСИОНЕРЫ. З/П 40 000 ТГ. ТЕЛ.: 8-775-760-89-77.
**** ӨНДІРІС КӨЛЕМІНІҢ ҰЛҒАЮЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ''ПЕТРОПАВЛ МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЗАУЫТЫ'' ЖШС ТҰРАҚТЫ ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАЙДЫ: ДӘНЕКЕРЛЕУШІЛЕР 5-6 РАЗРЯД, БҰРҒЫЛАУШЫЛАР, ГАЗ КЕСКІШТЕР, КЕСІМДІ ЖАЛАҚЫ 300 000 ТЕҢГЕДЕН БАСТАП. ТЕЛ.: 42-51-66.
**** В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ТОО ''ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ'' ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: СВАРЩИКОВ 5-6 РАЗРЯД, СВЕРЛОВЩИКИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ ОТ 300 000 ТГ. ТЕЛ.: 42-51-66.
**** 1 БІЛІМІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ:С АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕР ПРОФ. СЕРТИФИКАТЫ ҚАЖЕТ). ТҮЙІНДЕМЕНІ КЕЛЕСІГЕ ЖІБЕРУ E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ 1:С БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ (ЖЕЛАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ПРОФ. БУХГАЛТЕРА). РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ ТІЛШІСІ. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 8 (7152) 46-03-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ ВИДЕООПЕРАТОР. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 8 (7152) 46-03-70.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** ЭВЕРЕСТ ФИНАНС МҚҰ, 1 000 000 ТЕҢГЕГЕ ДЕЙІНГІ МИКРОКРЕДИТТЕР! ӘДЕМІ % СТАВКАЛАР! ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР (78 ЖАСҚА ДЕЙІН) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІНДЕР ҮШІН! КЕПІЛСІЗ! ОБЛЫС ЖӘНЕ ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫНА! ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КӨШЕСІ, 25. ҚАРАМА-ҚАРСЫ СИҚЫРШЫ. ''БУРАТИНО''. ТЕЛ. 8-707-599-53-32. ЛИЦЕНЗИЯ: №09.21.0005.М 03.03.2021 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ АГЕНТТІГІМЕН БЕРІЛГЕН.
**** МФО ЭВЕРЕСТ ФИНАНС, МИКРОКРЕДИТЫ ДО 1 000 000 ТГ! КРАСИВЫЕ % СТАВКИ! ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (ДО 78 ЛЕТ) И РАБОТАЮЩИХ! БЕЗ ЗАЛОГА! ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И ОБЛАСТИ! Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 25. НАПРОТИВ МАГ. ''БУРАТИНО''. ТЕЛ. 8-707-599-53-32. ЛИЦЕНЗИЯ: №09.21.0005.М ОТ 03.03.2021 ГОДА ВЫДАНА АГЕНТСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.
**** СКУ КОЛЛЕДЖІ 11-СЫНЫП НЕГІЗІНДЕ ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЫ, БІЛІКТІЛІГІ: КӨРКЕМ-ДИЗАЙНЕРЛІК ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУШЫ МАМАНДЫҒЫНА ШАҚЫРАДЫ. ОҚУ ТЕГІН, СТИПЕНДИЯ, ӘҢГІМЕЛЕСУ. ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ 2021 ЖЫЛҒЫ 20 ШІЛДЕГЕ ДЕЙІН МЕКЕНЖАЙЫ: БОСТАНДЫҚ КӨШЕСІ, 51. ТЕЛ.: 33-44-35, 31-06-24, 33-28-31. САЙТ: COLLEDGSKU.KZ. ЛИЦЕНЗИЯ: KZ23LAA00006674 СҚО БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 2016 Ж.
**** КОЛЛЕДЖ СКУ ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА, КВАЛИФИКАЦИЯ: ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИЗАЙНЕРСКИХ РАБОТ. ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, СТИПЕНДИЯ, СОБЕСЕДОВАНИЕ. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДО 20 ИЮЛЯ 2021 Г. АДРЕС: УЛ. БОСТАНДЫКСКАЯ, 51. ТЕЛ.: 33-44-35, 31-06-24, 33-28-31. САЙТ: COLLEDGSKU.KZ. ЛИЦЕНЗИЯ: KZ23LAA00006674 ДЕПОРТАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ СКО 2016 Г.
**** ҰЙЫМ ҚИЫРШЫҚ ТАС, ҰСАҚ ТАС, ҚҰМ, КЕРАМЗИТ ЖӘНЕ КІРПІШТІ САТУДЫ ЖӘНЕ ТИЕУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ: ДС.- ЖМ. САҒАТ 10-НАН 18-ГЕ ДЕЙІН. ТЕЛ.: 8-707-455-94-94.
**** ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ И ПОГРУЗКУ ЩЕБНЯ, ДРЕСВЫ, ПЕСКА, КЕРАМЗИТА И КИРПИЧА. РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН.- ПТ. С 10 ДО 18 Ч. ТЕЛ.: 8-707-455-94-94.
**** ''ҚАЗГИДРОМЕТ'' РМК ФИЛИАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ: 10 ШІЛДЕДЕ КҮНДІЗ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КЕЙ ЖЕРЛЕРІНДЕ ЖЕЛ 15-20 М/С КҮШЕЙЕДІ.
**** ФИЛИАЛ РГП ''КАЗГИДРОМЕТ'' СООБЩАЕТ, ЧТО: ДНЕМ 10 ИЮЛЯ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ ВЕТЕР СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ МЕСТАМИ 15-20 М/С. 
**** ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІРҚАТАР ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕ ТЕЛЕРАДИО ХАБАРЛАРЫН ТАРАТУ УАҚЫТША ӨШІРІЛЕДІ. 2021 ЖЫЛҒЫ МАУСЫМДА АЛМАТЫ, СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСТАРЫНЫҢ, СОНДАЙ-АҚ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ КЕЙБІР РАДИОТЕЛЕВИЗИЯЛЫҚ СТАНЦИЯЛАРЫНДА ҰҚСАС ЭФИРЛІК ТЕЛЕХАБАР ТАРАТУ ЖАБДЫҚТАРЫН БӨЛШЕКТЕУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАР БАСТАЛАДЫ: СҚО ''КІШКЕНЕКӨЛ'' РТС ЖОСПАРЛАНҒАН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ МЕРЗІМІ: 12.07.2021 Ж. БАСТАП 16.07.2021 Ж. ДЕЙІН СҚО ''ҰЗЫНКӨЛ'' РТС САҒАТ 09:00-ДЕН 17:00-ГЕ ДЕЙІН ЖОСПАРЛАНҒАН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ МЕРЗІМІ: 12.07.2021 Ж. - 16.07.2021 Ж. САҒАТ 09:00-ДЕН 18:00-ГЕ ДЕЙІН ''ҚАЗТЕЛЕРАДИО'' АҚ УАҚЫТША ҚОЛАЙСЫЗДЫҚТАР ҮШІН КЕШІРІМ СҰРАЙДЫ. CALL-CENTER: 8-8000-800-193 (ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОННАН ТЕГІН) , +7(727)-2-581-500, ABONENT@OTAUTV.KZ.
**** В РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЗАХСТАНА БУДЕТ ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ. В ИЮНЕ 2021 ГОДА НА НЕКОТОРЫХ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТАНЦИЯХ АЛМАТИНСКОЙ, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ И КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТЯХ А ТАКЖЕ В Г.АЛМАТЫ НАЧНУТСЯ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ: РТС ''КИШКЕНЕКОЛЬ'' СКО ПЛАНИРУЕМЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: С 12.07.2021Г. ПО 16.07.2021Г. С 09:00Ч. ДО 17:00Ч. РТС ''УЗУНКОЛЬ''  СКО ПЛАНИРУЕМЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: С 12.07.2021Г. ПО 16.07.2021Г. С 09:00Ч. ДО 18:00Ч. АО ''КАЗТЕЛЕРАДИО'' ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА. CALL-CENTER: 8-8000-800-193 (С МОБИЛЬНОГО БЕСПЛАТНЫЙ) , +7(727)-2-581-500, ABONENT@OTAUTV.KZ.

Читайте также

Бегущая строка 17 июня 2021 года.
Бегущая строка 20 июня 2021 года.
Бегущая строка 30 июня 2021 года.
Бегущая строка 29 июня 2021 года.
Бегущая строка 28 июня 2021 года.
Бегущая строка 24 июня 2021 года.
Бегущая строка 19 июня 2021 года.
Бегущая строка 23 июня 2021 года.
Бегущая строка 12 июня 2021 года.
Бегущая строка 11 июля 2021 года.
Бегущая строка 9 июля 2021 года.
Бегущая строка 16 июня 2021 года.