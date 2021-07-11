Бегущая строка 10 июля 2021 года.

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ТЕЛ.: 8-707-455-94-94. **** ''ҚАЗГИДРОМЕТ'' РМК ФИЛИАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ: 10 ШІЛДЕДЕ КҮНДІЗ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КЕЙ ЖЕРЛЕРІНДЕ ЖЕЛ 15-20 М/С КҮШЕЙЕДІ. **** ФИЛИАЛ РГП ''КАЗГИДРОМЕТ'' СООБЩАЕТ, ЧТО: ДНЕМ 10 ИЮЛЯ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ ВЕТЕР СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ МЕСТАМИ 15-20 М/С. **** ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІРҚАТАР ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕ ТЕЛЕРАДИО ХАБАРЛАРЫН ТАРАТУ УАҚЫТША ӨШІРІЛЕДІ. 2021 ЖЫЛҒЫ МАУСЫМДА АЛМАТЫ, СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСТАРЫНЫҢ, СОНДАЙ-АҚ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ КЕЙБІР РАДИОТЕЛЕВИЗИЯЛЫҚ СТАНЦИЯЛАРЫНДА ҰҚСАС ЭФИРЛІК ТЕЛЕХАБАР ТАРАТУ ЖАБДЫҚТАРЫН БӨЛШЕКТЕУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАР БАСТАЛАДЫ: СҚО ''КІШКЕНЕКӨЛ'' РТС ЖОСПАРЛАНҒАН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ МЕРЗІМІ: 12.07.2021 Ж. БАСТАП 16.07.2021 Ж. ДЕЙІН СҚО ''ҰЗЫНКӨЛ'' РТС САҒАТ 09:00-ДЕН 17:00-ГЕ ДЕЙІН ЖОСПАРЛАНҒАН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ МЕРЗІМІ: 12.07.2021 Ж. - 16.07.2021 Ж. САҒАТ 09:00-ДЕН 18:00-ГЕ ДЕЙІН ''ҚАЗТЕЛЕРАДИО'' АҚ УАҚЫТША ҚОЛАЙСЫЗДЫҚТАР ҮШІН КЕШІРІМ СҰРАЙДЫ. CALL-CENTER: 8-8000-800-193 (ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОННАН ТЕГІН) , +7(727)-2-581-500, ABONENT@OTAUTV.KZ. **** В РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЗАХСТАНА БУДЕТ ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ. В ИЮНЕ 2021 ГОДА НА НЕКОТОРЫХ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТАНЦИЯХ АЛМАТИНСКОЙ, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ И КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТЯХ А ТАКЖЕ В Г.АЛМАТЫ НАЧНУТСЯ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ: РТС ''КИШКЕНЕКОЛЬ'' СКО ПЛАНИРУЕМЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: С 12.07.2021Г. ПО 16.07.2021Г. С 09:00Ч. ДО 17:00Ч. РТС ''УЗУНКОЛЬ'' СКО ПЛАНИРУЕМЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: С 12.07.2021Г. ПО 16.07.2021Г. С 09:00Ч. ДО 18:00Ч. АО ''КАЗТЕЛЕРАДИО'' ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА. CALL-CENTER: 8-8000-800-193 (С МОБИЛЬНОГО БЕСПЛАТНЫЙ) , +7(727)-2-581-500, ABONENT@OTAUTV.KZ.