Проблемы с кладбищами подняли общественники Петропавловска

В СК 38,5 тысяч представителей молодёжи. К ней относят парней и девушек в возрасте от 15 до 29 лет. Раньше главной проблемой был их отток. Немало насчитывалось тех, кто после школы выбирал вузы заграницей, чаще всего в России. Местные власти забили тревогу и приняли ряд мер. А именно увеличили количество грантов, построили новые общежития и отремонтировали действующие. Теперь же главным вопросом стало трудоустройство молодёжи. В регионе без малого 3 тысячи представителей категории NEЕT. По различным причинам они не учатся и не работают.

Азат Ибраев, руководитель отдела внутренней политики г.Петропавловска:



— На данный момент нами начата работа по формированию пофамильного списка этих людей. В настоящее время мы выявили 339 человек. Работа будет продолжаться. Одна из основных проблем данной категории заключается в том, что они не имеют навыков поведения с работодателем при трудоустройстве.



Будут проводить консультации с молодежью и помогать им с поиском работы и даже переобучением. Здесь важно, чтобы освоенная профессия была востребованной в нашей области. Дефицит некоторых специалистов приобрёл пугающий масштаб. Чтобы эти профессии были на слуху и стали привлекательными, проведут конкурс «Үздік шебер», на который потратят почти 1 млн 800 тысяч тенге.

Азат Ибраев, руководитель отдела внутренней политики г.Петропавловска:



— Конкурс профессионального мастерства направлен на популяризацию рабочих специальностей, таких как строитель, штукатур, сантехник. Дефицит данных профессий ощущается не только в нашем городе.



Строители региона, действительно, жалуются на нехватку рабочих рук. Приглашают всех, кто хочет трудиться. Обещают достойную оплату. Есть в нашей области и те, кто готов работать бесплатно на благо общества. Речь о волонтёрах.

Павел Афанасьев, член общественного совета г.Петропавловска:



— Развитие волонтёрства предполагает работу бесплатную, безвозмездную, на альтруистических началах. Но, тем не менее, мы видим, что за волонтёров у нас в городе выдают «Жасыл ел», которые получают деньги из бюджета, какие-то вознаграждения.



Опасения Павла Афанасьева понять можно. В отделе внутренней политики городского акимата разместили госзаказ на развитие волонтёрства. Траты составят миллион тенге. Но волонтёры ни копейки не получат. По словам Азата Ибраева, сумма с шестью нулями пойдёт на инвентарь для уборки, перчатки, мусорные пакеты, питьевую воду. В общем, всё, что может понадобиться добровольцам. Рассматривали на общественном совете суммы и покрупнее. А именно бюджет Петропавловска за первое полугодие. Финансисты посчитали, что в городскую казну поступило 20 млрд тенге. Только вот свой вклад в общую копилку сделали не все.

Александр Казанцев, член общественного совета г.Петропавловска:



— Судя по КПН, в сравнении с прошлым годом, 2 млрд не добрали с юридических лиц. ИПН 4 млрд. 6 млрд не добрали. То есть, малый средний бизнес трещит и валится. Понятно, пандемия. А с учётом вакцинации эти потери могут ещё увеличится во втором полугодии.



Эту проблему главный финансист Петропавловска не отрицает. Ссылается на расходную часть бюджета, которая тоже выросла. Обсудили на этом заседании и тему, к которой, как выразились общественники, уже неудобно возвращаться. Проблему с кладбищами обсуждают из года в год. Каждое заседание члены совета выдают рекомендации городскому отделу ЖКХ. Уже не первый, и даже не второй руководитель обещает разобраться. Это заседание исключением не стало. Не изменились и нарекания со стороны общественников. Бездорожье и мусор. Это Александр Казанцев увидел сегодня утром, когда был на погосте в Новопавловке.

Александр Казанцев, член общественного совета г.Петропавловска:



— Вы же эту дорогу не делаете по самому кладбищу. Она разбита вдребезги. Там ничего не делается. Ни в прошлом году, ни позапрошлом, ни сейчас. Палец о палец ничего не сделали. И сегодня ров выкопали. Радостно хлопаем в ладоши. Так теперь людям вообще не зайти.



Подрядчики кладбищем занимаются, говорит Айдар Куандыков. Проводят опашки и санитарные вырубки. На мусульманском и новом христианском кладбищах установили камеры видеонаблюдения. Наняли охрану и сторожей.

Айдар Куандыков, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— С христианского и мусульманского кладбищ в Рабочем посёлке вывезли мусора в объёме 280 кубометров. Это 43 тонны. Кладбище посёлка Новопавловка также с подрядной организацией заключён договор на вывоз и содержание. За 1 полугодие было вывезено 3,5 тысяч кубометров. Это 538 тонн.



В июне подрядчики будут три раза вывозить мусор с территорий кладбищ. График следует пересмотреть, считают члены общественного совета. Кроме того, нужно установить дополнительные контейнеры для мусора, чтобы не создавались стихийные свалки.

Айгерим Мукашева