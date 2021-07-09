1810 км за 104 часа. Североказахстанец Казбек Бекеев в одиночку совершил велопробег от Петропавловска до Алматы

Спорт для Казбека Бекеева — неотъемлемая часть его жизни. Занимается лёгкой атлетикой 20 лет, участвует в международных марафонах. Однако, совершить такой велопробег было нелегким делом, признается он. В «седле» Казбек Какимович находился по 19 часов. На пути встречались и дождь, и сильный ветер. Часто приходилось преодолевать горы и резкие спуски. По дороге до Караганды из-за непогоды простудился.

Казбек Бекеев, житель г.Петропавловска:



— Расстояние от поселка до объекта были 150-200 км. Я вынужден был ехать такие этапы. Караганда — самый тяжелый этап. 60% бездорожья. Пришлось велосипед тащить с собой, поднимать. Там даже машине трудно ехать. Самая главная опасность была — я плохо спал. В мечети особо не поспишь. 3 часа спал и ехал. Один день даже приходилось спать среди арбузов, в машине.

Но, велосипедист ни о чём не жалеет. Это путешествие подарило совершенно новые ощущения. Казбек Бекеев признается, что чувствовал прилив энергии, попутный ветер заставлял его двигаться дальше, приводил мысли в порядок, учил ценить то, что дает тебе жизнь. Весь путь велосипедиста поддерживали по телефону друзья и родные. У Казбека Какимовича шестеро детей и 20 внуков. Самое приятное в дороге — это встреча добрых людей, рассказывает марафонец. О нём многие знают. Те, кто встречал его ранее, знакомили с другими людьми, фотографировались. Казахстанцы помогали, чем могли: и подкармливали, смеётся Казбек Какимович, и подбадривали, чинили велосипед, давали ночлег.

Казбек Бекеев, житель г.Петропавловска:



— Люди встретили сразу. Ночью узнали. Я сразу приехал в мечеть. Собрались все. Со мной фотографировались, домой звали. У меня проблем не было. Я рад, что у нас народ гостеприимный, добрый народ, в этом плане. Поддержка моих друзей. По телефону звонили, мотивировали. Друг Сергей Мартемьянов написал: «Не смей даже подумать, что ты не сможешь».

Этим марафоном 67-летний североказахстанец хотел передать людям веру и мотивацию в собственные силы. Чтобы изменить мир к лучшему, необходимо начинать с себя, и помогать в этом близким, считает Казбек Бекеев. Путь от Петропавловска до Алматы он выбрал неслучайно. Этим он хотел показать единение севера и юга родной страны. В планах у североказахстанца совершить велопробег по странам Прибалтики и добраться до Испании с большим флагом Казахстана за спиной.

Диана Салихова.