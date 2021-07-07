В областной ассамблее народа Казахстана отметили День столицы

Онлайн-концерт развернулся на сцене городского дома дружбы. Атмосфера в зале была теплой. В этом заслуга творческих ребят. Они воодушевленно исполняли национальные танцы и песни. Один из них — Виктор Романченко, на сцене он уже 17 лет. Танец для него — способ передачи этнической особенности народа.

Виктор Романченко, участник танцевального ансамбля «Туған жер»:



— Колорит движений очень разный. Движения очень быстрые, резкие, бывают с переходами плавными. Медленные, быстрые, с движениями плеч, рук и кистей. Это все очень характеризует их быт.

Во время праздничной программы наградили победителей конкурса «Прикоснись к орнаменту». В нем участвовали 60 юных художников из нашего региона и ближнего зарубежья. 12 участников в разных возрастных категориях получили грамоты и призы, остальным вручили благодарственные письма. Судейство выдалось нелегким, ведь в каждой работе был своя изюминка, отмечают члены жюри.

Светлана Малхасян, заместитель председателя армянского этнокультурного центра «Кентрон»:



— Все отнеслись к конкурсу очень хорошо, добросовестно. У каждого был свой орнамент. У каждого была своя фантазия. Даже, несмотря на то, что они не живут в Казахстане, но они знают именно казахские обычаи, казахские традиции и именно это орнамент. Вообще детки очень талантливые.



Этим концертом в Ассамблее хотели показать культуру казахского народа, передать весь национальный колорит и напомнить о важности единства.

Гюзель Закария.