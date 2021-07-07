Концерт ко дню домбры прошёл в Петропавловске

От кюев народных композиторов до эстрадных произведений. Больше часа посетители торгового центра могли наслаждаться покупками в сопровождении известных и всеми любимых мелодий. Бесплатный концерт для петропавловцев провели 10 солистов областной филармонии.

У Кайырлы Гафурова вся жизнь связана с домброй. С детства он видел, как его старшие братья виртуозно владеют двухструнной. Мечтал играть так же. Уже в начальной школе самостоятельно стал изучать инструмент и даже начать играть простые произведения. С «королевой» казахских инструментов общий язык нашли с первых нот.

Кайырлы Гафуров, художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов имени Сегіз сері:



— Профессионально я стал изучать домбру с 1993, когда поступил в Кокшетауское музыкальное училище. С того момента не расставался с инструментом. По сей день он мой самый близкий и верный друг. Мне нравится песни народных композиторов. Это Акан серы, Биржан-сал, Сегиз серы. Но, когда есть возможность, всегда исполняю песню Сакена Сейфуллина «Тау ішінде». В этой песне чувствуется душа народа, красота нашей природы. Сама музыка с текстом связана. И мне по душе он очень близок.



Домбру часто называют символом души казахского народа, а ещё национальным брендом и даже талисманом. Двухструнная в юртах, а позже и в домах, всегда занимала почётное место. Домбра как олицетворение казахской истории. И чтобы её не забывали, в 2018 году указом Елбасы учредили национальный день домбры. По всей стране проходят концерты и флешмобы, с сопровождении главного казахского инструмента звучат произведения наших предков.

Кимбат Оспанова, заместитель директора областной филармонии имени Ақана сері:



— Праздник посвящён не только национальному дню домбры, но и дню столицы. Поэтому произведения будут такого плана: национальные казахские песни, произведения казахских композиторов, посвящённые дню домбры и дню Астаны. Программа рассчитана на 1 час. 20 номеров. ))



Их разнообразили танцевальными номерами. Посетители остались довольны.

— Мне очень нравятся казахские народные танцы. Особенно вот такие яркие костюмированные с музыкой, постановкой, аранжировкой. На домбре очень красивое выступление было.



— У меня ещё одно очень важное событие связано с днём домбры. У меня родился внук младший. Ему 3 года исполнилось. Поэтому решили всей семьёй посетить этот праздник музыки у нас в городе. Всё понравилось. Спасибо.



Айгерим Мукашева