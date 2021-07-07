Книжно-иллюстративная выставка-панорама проходит в Петропавловске

«Только та страна живет счастливо и богато, которая сильна своим единством, радостна своим трудом, дружна своими людьми». Это слова Первого Президента Республики Казахстан. Свои мысли и бесценный опыт Нурсултан Абишевич изрек в книгах «Казахстанский путь», «В потоке истории», «Эра Независимости». Последнюю можно было увидеть на выставке «Ұлы дала Елордасы», организованной работниками областной библиотеки, а также прослушать аудиоверсию. Она вызвала особый интерес у читателей. Виктория Соловьева любит читать книги, с их помощью можно узнать много нового и почерпнуть для себя ценный опыт, считает девушка.

Виктория Соловьева:



— Наверное, самая важная книга, представленная на выставке, — Н.А.Назарбаева «Эра Независимости». Важные события, которые были заложены. Мне было бы интересно почитать про историю Астаны. Как раз на данной выставке она тоже представлена. Потому что в них интересные факты, история становления города.



Узнать о прошлом нашей великой степи, о бывших правителях, людях, городах. Все книги, представленные здесь, пронизаны духом времени. Читать их — то же самое, что посмотреть в прошлое.

Елена Скакунова, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— Здесь представлены труды различных авторов. Начиная с нашего Елбасы — Н.А.Назарбаева. Многотомники, изданные под его руководством, а также и его книги. Самая интересная считается «Эра Независимости». То есть, на нашей выставке представлены книги, которые отражают путь нашей столицы. Считай, с 1997 и до наших дней. То есть, все различные переименования, все значимые события, которые произошли в нашей столице. И как она становилась такой вот красивой, какой ее видит весь мир. Все здесь отражено.

На полках можно найти и произведения североказахстанских авторов. Например, в книге «Жемчужная поэзия Казахстана» представлены стихотворения Геннадия Банных, Владимира Шестерякова и Валерия Любушина. Есть также исторические книги, художественные произведения и сборники живописи. Многие работы представлены впервые.

Елена Скакунова, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— Одна из новых книг, которая представлена на нашей выставке, — это «Сакральный Казахстан». В многотомнике, выпущенном под эгидой «Рухани Жангыру». В первом томе про Астану, Алмату, Акмолинскую и Алматинскую области. То есть, здесь в основном сакральные места, которые очень славятся в этих областях. Можно посмотреть, она иллюстрирована. И все здесь подробно описано. Здесь и музеи, и очень интересные здания. Она будет очень интересна нашим читателям.

Выставка на свежем воздухе будет радовать посетителей несколько дней с 6 по 9 июля.

Диана Салихова