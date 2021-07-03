3 тренажёрных зала откроют в районе им. Г.Мусрепова

Не хуже, чем в городе. Так отзываются о новом тренажёрном зале первые посетители. Велотренажёры для взрослых и отдельные для детей, силовая стойка, беговые дорожки, штанги, гантели и ещё десяток наименований спортинвентаря. И всё это доступно каждому желающему абсолютно бесплатно.

— Пришла в первый раз. Мне очень понравилось. Очень хорошо, что открыли такие тренажёры. Всё-таки спорт — это наша жизнь.



— Мне очень понравилось, что открылось новое заведение. Тем более бесплатно. Думаю, многим понравится, будут ходить сюда. Впечатления хорошие.



Тренажёрный зал удалось открыть за счёт экономии прошлого года. Тогда в районном доме культуре был масштабный ремонт, на который выделили 49 млн тенге. Потратили — 44,5. Полностью поменяли фасад, входную группу, провели ремонт в коридорах, а ещё привели в порядок детскую библиотеку, гардероб и залы для репетиций.

Наталья Синдякина, директор дома культуры района им. Г.Мусрепова:



— Не просто их отремонтировали. Им, можно сказать, новую жизнь дали. Они теперь яркие, светлые, в них приятно работать. И не только приходить гостям, детям и взрослым заниматься, а нам самим приятно приходить каждый день на работу в обновлённый дом культуры. Санитарные комнаты мы очень давно хотели, чтобы нам отремонтировали. Теперь у нас санитарные комнаты новые, чистые, светлые, душевые кабинки установлены.



От хореографии и вокала до рукоделия и сценического мастерства. В доме культуры района имени Г.Мусрепова 19 кружков. Здесь свой досуг проводят сотни сельчан. Ещё больше тех, кто приходит на выступления. О зрителях здесь тоже позаботились. Полностью обновили «одежду» сцены, установили LED экраны, обновили напольное покрытие и отремонтировали кресла. В этом году докупили сценическое оборудование.

Наталья Синдякина, директор дома культуры района им. Г.Мусрепова:



— Дому культуры нашему 32 года. Такой большой ремонт у нас произведён, наверное, впервые. У нас был ремонт уже 12 лет назад. Тоже отремонтировали зрительный зал, холл. Тогда это тоже было очень красиво и ново. Но прошло уже 12 лет. Это большой срок.



В прошлом году на ремонт и реконструкцию домов культуры выделили рекордную для района сумму — 88 млн тенге. Таких вложений работники культуры ждали долго. Удалось отремонтировать объекты и обновить давно устаревшее оборудование. В этом году упор сделали на развитие спорта. Для трёх культурно-оздоровительных центров приобрели свыше 20 тренажёров на общую сумму 6 млн тенге.

Айгерим Мукашева