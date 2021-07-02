В некоторых организациях РК к работе допустят только вакцинированных сотрудников

27 заболевших коронавирусом за сутки. Больше чем у половины проявились симптомы инфекции. Эпидситуцию в регионе санврачи называют нестабильной. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 18%. Всё больше североказахстанцев обращаются в больницу за медпомощью. 83% заболевших переносят инфекцию с симптомами. Неблагоприятную ситуацию специалисты связывают с циркуляцией дельта штамма. Его обнаружили во всех областях Казахстана. В нашей мутацию выявили в 4 образцах.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Особенности клиники КВИ на сегодня: сокращение инкубационного периода до 5 дней, выраженные симптомы интоксикации. А также увеличение удельного веса лиц более молодого возраста тяжелой и крайне тяжелой формы течения. Тяжелее стали переносить дети и беременные. Чаще идут осложнения со стороны сердечно — сосудистой системы.

Факт, что коронавирус «помолодел», подтверждают и медики. В реанимациях всё больше североказахстанцев в возрасте до 40 лет. Многие из них не имеют хронических и сопутствующий заболеваний.

Нурлан Айманов и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— У нас имеется 630 инфекционных коек, на которых находятся 160 кислородозависимых пациентов, которые не могут самостоятельно дышать. Из них 17 в крайне тяжёлом и тяжёлом состояниях.

Из-за непростой эпидситуации с 5 июля в области вводят дополнительные ограничительные меры. В детских дошкольных организациях разрешается работа только дежурных групп, но не более 25 человек. Приостанавливается деятельность общественных бань, саун в воскресенье.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Приостанавливается деятельность бильярдных, боулингов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, банкетных залов, компьютерных клубов, аквапарка. Вводится запрет на проведение поминок. В религиозных объектах запрещается проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

Спортивные мероприятия будут проводить при заполняемости не более 15%, в театрах, кино и концертных залах допускается не больше 20%. Сокращается время работы объектов общественного питания до 12 ночи. Ограничения не распространяются на тех, кто внедрил «Ashyq». Озвучили на брифинге и результаты работы этого проекта. В стране выявили 5 700 нарушителей с «красным» статусом и почти столько же с «жёлтым». В нашей области нарушили режим самоизоляции и отправили в места массового скопления людей 14 ковид положительных. И ещё 22 североказахстанца с «жёлтым» статусом. Ко всем применят административные меры. Вернёмся к постановлению. По нему минимум половина сотрудников должна уйти на дистанционку. Распространяется в нашей области и ограничения главного госсанврача, которое вступило в силу 2 июля.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Вводится ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Ограничение касается объектов торговли, досуга, образования и ещё десятка сфер, в основном связанных с обслуживанием населения. Альтернатива не радует — невакцинированным работникам придётся сдавать ПЦР-тест раз в неделю. Иначе штраф работодателю. К слову, сейчас первый компонент прививки от коронавируса получили 130 тысяч североказахстанцев. 72 тысячи прошли полный курс вакцинации.

Нурлан Айманов и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— Мы вакцинируемся для того, чтобы не заболеть КВИ в тяжёлой форме и не прийти к летальному исходу. Лицо в случае заражения перенесет в лёгкой или бессимптомной форме.

Если в области выработается коллективный иммунитет, тяжёло больных пациентов практически не будет. Специалисты говорят о том, что вакцину крайне необходимо получить людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Главное, не делать это в период обострения болезни.

Айгерим Мукашева