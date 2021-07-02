Серебряные волонтёры организовали челлендж

Культура

18:58 2 Июля 2021

Вдохновенье не только президента, но и присутствующих здесь серебряных волонтёров. Айдарбек Бегенов это стихотворение выбирал с трепетом. Искал такое, чтобы и по душе было, и зрителям понравилось. Со многими из них он, кстати, познакомился только сегодня. Всё потому что состав активистов определи несколько недель назад. Для них — это первая встреча. Прочитали стихотворения о столице, поговорили об её становлении и развитии за годы Независимости.

Айдарбек Бегенов, серебряный волонтёр:

— Это стихотворение рассказывает, как строилась Астана, как она появилась. Ну и какую роль в строительство столицы вложили наш президент и народ.

Вложили немало сил, любви к своей родной земле и народу. Сегодня — это город с миллионным населением, крупный культурный и промышленный центр страны. Серебряные волонтёры стали несомненными свидетелями развития нашей столицы. За плечами каждого активиста огромный багаж опыта и знаний, которым они рады поделиться с молодым поколением.

Анастасия Волкова, координатор проекта «Серебряное волонтёрство»:

— Мероприятия будем проводить по разным направлениям. Не только «Асыл Мура», но и другие. Постепенно будем организовывать мероприятия вместе. Если раньше больше были включены молодые люди, то сейчас призываем и серебряных волонтёров.

Набор в состав активистов продолжается. Сейчас в команде серебряных волонтёров 28 североказахстанцев. Из них 12 человек приняли участие в челлендже стихотворений. Передают они его друг другу.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Аким Тайыншинского района рассказал об итогах 2020 года
Известные кюи прозвучали на главной улице города
Аким района Шал акына отчитался об итогах 2020 г.
Презентация книги Почётного журналиста РК Жарасбая Сулейменова
Что изменится в Петропавловске в 2021 году?
Молодёжь познаёт наследие Абая
«Удивительная история Огогоха» — премьера спектакля в театре кукол
Театральная молодежная студия «Тишина закулисья» показала эскиз спектакля «А зори здесь тихие»
Выставка для незрячих прошла в Резиденции Абылай хана
70 лет со дня рождения североказахстанского журналиста Зейноллы Акимжанова
К 80-летию начала Великой Отечественной войны
В областном театре кукол закрылся 31 сезон