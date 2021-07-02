Серебряные волонтёры организовали челлендж

Вдохновенье не только президента, но и присутствующих здесь серебряных волонтёров. Айдарбек Бегенов это стихотворение выбирал с трепетом. Искал такое, чтобы и по душе было, и зрителям понравилось. Со многими из них он, кстати, познакомился только сегодня. Всё потому что состав активистов определи несколько недель назад. Для них — это первая встреча. Прочитали стихотворения о столице, поговорили об её становлении и развитии за годы Независимости.

Айдарбек Бегенов, серебряный волонтёр:



— Это стихотворение рассказывает, как строилась Астана, как она появилась. Ну и какую роль в строительство столицы вложили наш президент и народ.

Вложили немало сил, любви к своей родной земле и народу. Сегодня — это город с миллионным населением, крупный культурный и промышленный центр страны. Серебряные волонтёры стали несомненными свидетелями развития нашей столицы. За плечами каждого активиста огромный багаж опыта и знаний, которым они рады поделиться с молодым поколением.

Анастасия Волкова, координатор проекта «Серебряное волонтёрство»:



— Мероприятия будем проводить по разным направлениям. Не только «Асыл Мура», но и другие. Постепенно будем организовывать мероприятия вместе. Если раньше больше были включены молодые люди, то сейчас призываем и серебряных волонтёров.



Набор в состав активистов продолжается. Сейчас в команде серебряных волонтёров 28 североказахстанцев. Из них 12 человек приняли участие в челлендже стихотворений. Передают они его друг другу.

Жанель Бисенбаева