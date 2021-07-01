В с.Новоишимском возводят 50-квартирный жилой дом

Строительство этого 5-этажного дома началось в мае 2021-го. За несколько месяцев рабочие успели залить фундамент, сейчас занимаются кирпичной кладкой. Подрядчик, который взял на себя ответственность за этот проект, — товарищество «ПМК-5». К строительным работам привлекли более 20 человек. В бригаде трудятся только сельчане.

Адильбек Жарылкапов, прораб ТОО «ПМК-5», район им. Г. Мусрепова:

— У нас есть два крана, камаз и грузовик. Этой техники нам достаточно, как и материалов отечественного содержания. Бетон привезли из Костаная, кирпичи — из Рудного. Что касается специалистов, то их тоже достаточно.

По мере того, как будет расти объем работы, подрядная организация начнет привлекать дополнительные кадры. ТОО «ПМК-5» возводит 50-ти квартирный жилой дом. Новостройка рассчитана на 17 однушек, 19 двушек и 14 трехкомнатных квартир.

Адильбек Жарылкапов, прораб ТОО «ПМК-5», район им. Г. Мусрепова:

— Площадь 3-х комнатной квартиры-74 кв. м., 2-х комнатной — 50 квадратов, однокомнатной-27 кв. м. Мы немного отстаем от графика, но это поправимо. Участок изначально оказался непростым, так как на этой территории был газгольдер. Поэтому над несущей конструкцией дома мы работали дольше, чем планировали.

Дом подрядчик должен сдать в эксплуатацию 31 декабря этого года. Квартиры в нем распределят среди вкладчиков «Отбасы банка» по программе «Шанырак».

Дарья Пышмынцева