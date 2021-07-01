1 июля в СК состоялся форум сельских женщин

1 июля состоялся форум сельских женщин северных регионов Казахстана. В онлайн — режиме через приложение «ZOOM» на нем выступил заместитель акима СКО. Гани Ныгыметов отметил, что североказахстанские бизнес-леди участвуют в таких программах, как «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса-2025».

Он подчеркнул, что регион оказывает большую поддержку женскому бизнесу. Деловые женщины являются примером трудолюбия, ответственности и настойчивости. Елена Левина, которая тоже выступила на форуме, своим трудом доказала, что успешный бизнес на селе реально построить. Она открыла семейное предприятие по изготовлению мебели, со временем автоматизировала его, чтобы продолжить привлекать как можно больше клиентов.

Дарья Пышмынцева