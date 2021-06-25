Иппотерапия для детей с инвалидностью

Они не похожи на своих сверстников. Выстраивают игрушки в ряд, немногословны, окружающим их сложно понять. Однако, к лошадям эти ребята относятся по-особенному. Общение с этими мощными и грациозными животными вызывает у детей бурю позитивных эмоций. 6-тилетний Ваня, к примеру, ездит верхом не впервые. Для своего возраста в седле он держится уверенно.



— Что ты сегодня делал?

— Катался на лошадях.

— Как тебе?

— Хорошо, понравилось. А теперь надо покормить лошадок морковкой.

Уже третий год Ваню на иппотерапию привозит его мама. Она считает, что езда верхом оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка. Диагноз «детский аутизм» поставили, когда мальчику было три года. С тех пор занятия на лошадях стали неотъемлемой частью жизни.

Анастасия Погорелова:



-Очень нравится ребенку. Впечатления такие большие. Потом долго вспоминает и просится еще. Хотелось бы больше такого плана мероприятий, потому что ребенок очень любит животных.

Вот этого коня зовут Тихон. Кличка соответствует его характеру. Именно такие и нужны для иппотерапии. Его владелица — опытный тренер Ирина Каратаева. Процедуре обучалась заграницей больше двух лет, имеет несколько образований. Сейчас она работает с особенными детьми.

Ирина Коротаева — тренер по конному спорту:



-Это очень благодарные дети, им нравится лошади, животные. Очень приятно, когда родители таких деток привозят и вот эти дети радостные с положительными эмоциями, с восклицанием уходят.

Бесплатные курсы иппотерапии в нашем регионе организовываются четвертый год подряд . Инициатором данного проекта стал Акжан Карим. Парень хочет помогать таким же, как и он.

Акжан Карим — директор объединения инвалидов «АРДОС — жүрек»:



-Хотелось бы отметить, данная услуга не всем по карману,потому что ее нужно проводить на системном уровне. Сделать как минимум три, чтобы это было не разово, чтобы был какой-то эффект для детей.

Иппотерапия — это метод реабилитации посредством верховой езды, в процессе процедуры не только укрепляются мышцы, но и происходит социализация, что очень важно. Организация «АРДОС — журек» в этом году планирует провести еще 3 таких курса. В дальнейшем они хотят оборудовать специальный манеж для занятий.

Гюзель Закария