Итоги конкурса ко Дню работников СМИ подвели в управлении образования СКО

«Повышение имиджа сферы образования области». На такую тему журналисты региона представили свои материалы в конкурсе, посвященному Дню работников СМИ.

Стартовал он в начале этого года. Всего участники представили 60 работ. Лучших наградили дипломами и памятными призами. Среди победителей есть и корреспонденты нашего телеканала. Айгерим Мукашева и Эльмира Садвокасова удостоились второго места. Они подготовили телесюжеты на тему развития образования за период независимости республики.

Эльмира Садвокасова, корреспондент МТРК:



-Образование — это одна из моих любимых и важных тем. Очень много реформ было принято, и важно правильно разъяснить это народу. Потому что многие люди принимают новшество в штыки. Поэтому очень важно правильно разъяснить.

Жанель Бисенбаева