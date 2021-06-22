Капитальный ремонт проведут в 2 школах Петропавловска

Этого момента в городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова ждали давно. В учебном заведении, которому скоро исполнится 25 лет, полностью заменят систему электроснабжения. Изменения коснутся каждого кабинета без исключения. Не останутся в стороне помещения актового и спортивного залов, столовой. Подрядчик — ТОО «Гемакасес».



Культай Муканова, директор городской классической гимназии имени С.Шаймерденова:



— В 2017 году в нашем учебном заведении был капитальный ремонт крыши. Спустя несколько лет в гимназии заменили окна. Работой нынешнего подрядчика мы довольны. Специалисты приступили 1-го июня. К 14 августа обещают закончить.

Деньги для ремонта городской классической гимназии выделили из областного бюджета. Замена системы электроснабжения будет стоить около 48 млн тг. Средняя школа №5 в этом году тоже вытянула «счастливый билет». Здание 68 года постройки, потому периодически требует к себе внимания некоторых подрядных организаций.

Ирина Ельцова, директор СШ №5:



-В школе проводят два капитальных ремонта. Замена системы отопления. Данный ремонт проводит ТОО «Сантехцентр», которое выиграло конкурс на сумма 25 млн 220 тысяч. На данный момент полностью проведен демонтаж существующей системы отопления.

В спортзале систему отопления уже заменили. Аналогичные работы проведут во всем здании, закончат специалисты к 15 августа. Возможно, даже раньше. За второй капитальный ремонт школы №5, деньги на него выделили из республиканской казны, отвечает ТОО «Зангар-LTD». Они обновят кирпичную кладку цокольного этажа здания и восстановят участок водопровода. Параллельно капитальные ремонты в Петропавловске идут и в других школах.



Азамат Темиров, заместитель руководителя отдела образования г.Петропавловска:



— За счет подушевого финансирования предусмотрен 61 млн тг для 5 школ города. В них будут производиться капитальный ремонт входной группы, капитальный ремонт теплового узла системы вентиляции, а также капитальный ремонт актового зала. Кроме этого в рамках подушевого финансирования в 20 учреждениях образования города проводятся текущие ремонты школьных библиотек.

Для работников и юных читателей там создадут еще более комфортные условия.



Дарья Пышмынцева