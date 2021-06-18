До 1 октября 2021-го петропавловцы должны оплатить налог на имущество и землю за прошлый год

Соответствующие уведомления налогоплательщикам разносят сотрудники «Казпочты». Чтобы заплатить необходимую сумму, идти в банковские отделения им не придётся. Для экономии времени оплатить налоги без комиссии североказахстанцы могут через мобильное приложение «e-Salyq Azamat». В нем же пользователи могут посмотреть объекты налогообложения, убедиться в том, что данные по ним указаны корректно. При необходимости эти сведения можно исправить, направив заявку.

Жибек Клюкова, главный специалист непроизводственный платежей управления государственных доходов г.Петропавловска:



— Важное преимущество «e-Salyq Azamat», то, что с 1 января 2021 года введено в РК всеобщее декларирование. И в связи с этим у тех физических лиц, у которых возникают обязательства по представлению декларации об активах обязательствах, есть возможность подать форму 250 через данное приложение. Бесплатное приложение можно скачать через «App Store» или «Play Market».