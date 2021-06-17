В областном театре кукол закрылся 31 сезон

Этот сезон в театре кукол значительно отличался от других. Из-за эпидобстановки многие работы готовили в онлайн-формате. Спектакль «Легенда о счастье» тоже поставили дистанционно. Им и закрывают сезон. Маленьким зрителям игра актеров пришлась по душе.



—Этот спектакль о счастье и он мне очень понравился. В дальнейшем я хочу

почаще приходить в этот театр.

—Счастье — это, когда ты радуешься, когда ты любишь что-то. Мне понравилась игра актеров, я хочу сюда снова прийти.

—Здесь очень красивые и эмоциональные спектакли, которые поднимают настроение. Я сюда часто прихожу и мне нравится.

За полтора месяца на сцене театра кукол отыграли 50 спектаклей, которые собрали более 2,5 тысяч зрителей. К примеру, «Легенду о счастье» показали 8 раз. Эта работа — одна из самых запоминающихся.

Мейрам Сексенбаев — художественный руководитель областного театра кукол :

—Спектакль такой веселый, позитивный. Старик выходит и рассказывает, что такое счастье, что счастье не в богатстве. Многие думают, если мы сезон закрыли, уходим на отдых. Это не так, мы начинаем готовить новые спектакли.



Осенью начнется следующий 32-й сезон, где актеры удивят неожиданными постановками. По словам театралов, зрителей ожидает премьера «Удивительной история Огогоха», а также новый спектакль Бориса Ходырева «Хитрый урод».

Гюзель Закария

