Эксперты Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий посетили архив

Нурболат Абуов занимается изучением дел репрессированных более 15 лет . Писал диссертацию, защищал работу в столице. За это время он встретил немало ложных актов, сфабрикованных дел, несправедливости. Ему есть, что рассказать экспертам из Нур-Султана.

Нурболат Абуов, кандидат исторических наук:



— Совершенно недавно встретил дело одного из спецпоселенцев, который украл 400 граммов картошки. Даже взвесили его кражу. Если не ошибаюсь, его приговорили к 10 годам работ в исправительном лагере. То есть наказания были очень жесткими, даже если преступления были связаны с их выживанием. К этой краже, к уголовной статье зачастую прибавлялась 58-я статья, политическая статья! Их репрессировали в рамках этих статей. Сейчас, когда встречаю дела в архиве по правовой статистике, убеждаюсь, что власть зачастую наказывала не за имущественное преступление, а сразу же старалась включить политическую статью.

Презентация документов, газетных статей и писем. Столичные специалисты ознакомились с работой архива. По их словам, сейчас главная задача ученых — найти документы нереабилитированных граждан, проанализировать и передать юристам.

Ажар Рахимбекова — сотрудник проектного офиса конецформыначалоформыГосударственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий:



— Первое впечатление по прошедшим заседаниям очень хорошее, потому что чувствуются, что в СКО не просто создана рабочая комиссия.

Персонифицированно выявить, пофамильно и предоставить материалы для дальнейшей реабилитации. Очень большая, объемная работа предстоит проделать ученым исследотавельских групп. Привлекаются студенты, магистранты даже общественность.

Всего по области насчитывается 415 нереабилитированных лиц. Сейчас в регионе формируется база данных жертв политических репрессий советского периода. Работники архива обращаются к соотечественникам. Если вы обладаете ценной информацией, редкими фотографиями и другими историческими документами, обращайтесь по номеру 8 (7152) 46 — 48 — 19.

Гюзель Закария