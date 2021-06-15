Согласно международному рейтингу, проведенному в 2019-м, Казахстан занимает 67-е место по подключению к системе элетроснабжения.

В целях повышения этого показателя в министерстве энергетики утвердили соответствующие нормативы. О них говорили за круглым столом в областном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. В связи с аварийными ситуациями частота отключения света не должна превышать норму. Иначе, ответственным за это грозит штраф в размере 365 тысяч тенге.

Николай Борзилов, руководитель департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по СКО:



-В целях упрощения процедуры подключения к сетям электроснабжения приказом министра энергетики РК от 6 февраля 2020 года внесены следующие изменения и дополнения:

— правила организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке;

— правила пользования электрической энергией и типовые договора электроснабжения.

Дарья Пышмынцева