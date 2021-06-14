В Петропавловском рыбопитомнике началась «дойка» карпа

Придётся подождать еще немного. Вот так каждые 30 минут специалисты проверяют карпов на готовность к довольно кропотливому и трудоёмкому процессу. Перед тем, как его начать, самцам и самкам ставят специальную инъекцию. Нужна она для стимулирования и ускорения созревания половых продуктов. После 12 часов ожидания начинается «дойка».

Анастасия Молоткова, заведующая инкубационным цехом Петропавловского рыбопитомника:



-Работа кропотливая. Всё делается вручную. Мы берём самку, процеживаем икру. Потом берём самца сцеживаем с него молоку. Это всё делается в сухом тазу и гусиным пером начинается оплодотворение икры.

Сначала смешивают икру с молокой, потом добавляют воду. Важен темп и аккуратность, говорят специалисты. Гусиное перо тоже используют неспроста. С его помощью легко и нежно перемешивается содержимое. После — процесс обесклеивания в специальном растворе из молока, соли и воды. Перемешивать необходимо не меньше часа.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



-Завершается процесс дойки вот в этих колбах. В аппарат Вейса помещают оплодотворённую икру. Здесь маленькие карпы пробудут около трёх дней. Температура благоприятная — 18 градусов. Потом уже образовавшихся личинок помещают вот в этот бассейн. Здесь мальки пробудут еще несколько дней.

И без того ослабленным личинкам предусмотрен отдых. «Отлёживаются» они на этих камышах около 2-ух дней. Набираются сил, а потом — в специальные пруды. Там мальки пробудут еще пару недель. Выращивать карпов в Петропавловском рыбопитомнике планируют всё лето. В свободное плавание рыбок отправят только осенью. В водоёмы выпустят больше миллиона сеголеток карпа.

Жанель Бисенбаева