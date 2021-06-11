Мужчина разделал собаку на глазах у петропавловцев

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— По некоторым данным первый закон о защите животных от жестокого обращения, был принят в Великобритании в 1822 году. Нормативную ответственность за питомцев Япония взяла в 2000-м. В Германии с 2002 года права животных защищаются Конституцией. Парламент Австрии начал активно заботиться о правах братьев наших меньших, начиная с 2004 года. На несколько лет позже высший законодательный орган Нидерландов представил Партию для Зверей. Перечислять страны, в которых животных оберегают не только словами, но и делами, а именно законами можно долго. Жаль, что Казахстан в этом вопросе сильно отстает.



После этих кадров кажется, что человеческая жестокость просто не знает границ. Под покровом ночи герои видео решили не прятаться. Что двигало этим мужчиной, и о чем думала женщина, которая стояла рядом и смотрела на происходящее, как на что-то обыденное, остается загадкой.

Анастасия Семухина, зооволонтёр МОО «Фауна»:

— Наша волонтер по видео узнала этих людей. Она позвонила участковому, сообщила ФИО и адрес проживания этих людей. Они пьющие. Жительница Петропавловска, 60 лет ей, она неоднократно обращалась к волонтерам с просьбой дать ей собаку для охраны частного дома.



Ее просьбу волонтеры отклонили. Анастасия объяснила, что часто даже по переписке можно понять, насколько ответственно человек относится к будущему питомцу. Зоозащитница сталкивалась со многими жуткими историями, связанными с хвостатыми.

Анастасия Семухина, зооволонтёр МОО «Фауна»:



-Недавно был случай в Токушах. Домашнюю собаку сосед снял с цепи, зарезал. Овчарка была привита, с паспортом. В итоге этот человек на свободе, причем он судимый, ходит. Хотелось бы, чтобы в нашем современном государстве ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Потому что сегодня мы понимаем, что сейчас это собака, завтра это может быть человек.



По предварительным данным живодерам грозит штраф в размере до 350 тыс тенге или арест до 30 суток.

Жанар Байгазина, официальный представитель ДП СКО:



— Сотрудниками первого отдела полиции начато досудебное расследование по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». Установлены и задержаны 42 летний мужчина и 60 летняя горожанка.



Время и поступки некоторых казахстанцев уже доказали, что закон должен быть жестче к тем, кто позволяет себе издеваться над четвероногими. Североказахстанцы с этим согласны.



— Очень люблю собак. Мне кажется, что собака — это друг человека. И обязательно нужно, чтобы была защита.

— Многие их избивают, выкидывают из дома, не ухаживают, не кормят.

-Животное — это тоже живое существо, кто же будет защищать их, если не мы — люди.

— Я считаю, однозначно, нужно применять законы и надо наказывать.



Дарья Пышмынцева