48 млрд тенге субсидий получат аграрии СКО

Доклад Марата Тасмаганбетова был содержательным и лаконичным. Начал первый замакима с отрасли растениеводства. Остановимся на ключевых цифрах. 4,3 млн га посевная площадь этого года, 900 тысяч из которых заняты высокорентабельной масличкой. На 10 тысячах га посеяли нужную для региона гречиху. Её площадь почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— В текущем году в почву планируется внести 160 тысяч тонн минеральных удобрений, что почти на 20% больше уровня прошлого года (2020 год — 135 тыс. тонн). На сегодня внесено в почву порядка 101 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 1,6 млн га. Еще одним залогом высокого урожая является применение качественных семян. В текущем году процент сортообновления составил 9%.



Закупили почти 1200 единиц техники. Это на 20% больше, чем в прошлом году. На эту статью расходов ушло 29 млрд тенге. Не жалеют средств и на развитие животноводства. 15 млрд тенге выделили региону в рамках комплексного плана, чтобы воплотить в жизнь перспективные инвестпроекты.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— В мясном животноводстве ведется работа по организации 2 крупных откормочных площадок на 13 тысяч мест в Уалихановском и Акжарском районе. Ведется расширение свинокомплекса ТОО «EMC-Агро» с 50 до 100 тысяч голов. Для развития мясного птицеводства начата реализация проектов по строительству 2-х бройлерных птицефабрик мощностью 6 тысяч тонн мяса бройлеров в год.



В регионе запланировано строительство тепличного комплекса с овощами на площади 3,7 га. Там будут выращивать 1300 тонн огурцов в год, почти 1,5 тысячи тонны помидоров и 170 тонн салата. Ещё один повод для гордости — 16 современных молочно-товарных ферм, которые сейчас возводят в 8 районах области. К слову, за последние 3 года открыли 12 комплексов.