Бесплатная автомойка для инвалидов и пенсионеров старше 75 лет работает в Петропавловске

Дарья Сильченко, администратор автомойки:
— В нашей автомойке доступна одна бесплатная комплексная помывка авто для водителей с инвалидностью и для водителей старше 75 лет. Я думаю, что это отличная возможность для водителей таких групп, потому что, в общем, наша комплексная помывка стоит 2000 тенге.
Людям с ограниченными возможностями, а также преклонных лет специалисты помоют, как салон, так и кузов машины бесплатно. Но только один раз в месяц. В Петропавловске это единственная такая автомойка. Доступность городской среды была и остается спорным вопросом, отмечает Салимхан Сабитов. Но положительные сдвиги в этом вопросе есть. В пример можно привести обновленный ж/д вокзал.
Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы»:
— Те же самые эскалаторы, лифты, которых не было. Нужно было подниматься на второй этаж, потом спускаться снова.2:39 В целом в нашем городе те же салоны красоты оказывают услуги, могут выехать на дом, где есть люди с инвалидностью. Если кому-то это говорит об ущемлении прав, то они уже устанавливают подъемники.
Здесь, конечно, все зависит от бизнесменов и от их социальной ответственности и клиентоориентированности.
Дарья Пышмынцева