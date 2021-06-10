Бесплатная автомойка для инвалидов и пенсионеров старше 75 лет работает в Петропавловске

Это одна из городских автомоек, которая предоставляет стандартный перечень услуг. Отсюда после помывки машины выезжают, как новенькие. Причем отдельные категории граждан за нее не платят ни копейки.

Дарья Сильченко, администратор автомойки:

— В нашей автомойке доступна одна бесплатная комплексная помывка авто для водителей с инвалидностью и для водителей старше 75 лет. Я думаю, что это отличная возможность для водителей таких групп, потому что, в общем, наша комплексная помывка стоит 2000 тенге.

Людям с ограниченными возможностями, а также преклонных лет специалисты помоют, как салон, так и кузов машины бесплатно. Но только один раз в месяц. В Петропавловске это единственная такая автомойка. Доступность городской среды была и остается спорным вопросом, отмечает Салимхан Сабитов. Но положительные сдвиги в этом вопросе есть. В пример можно привести обновленный ж/д вокзал.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы»:

— Те же самые эскалаторы, лифты, которых не было. Нужно было подниматься на второй этаж, потом спускаться снова.2:39 В целом в нашем городе те же салоны красоты оказывают услуги, могут выехать на дом, где есть люди с инвалидностью. Если кому-то это говорит об ущемлении прав, то они уже устанавливают подъемники.



Здесь, конечно, все зависит от бизнесменов и от их социальной ответственности и клиентоориентированности.

Дарья Пышмынцева