Около тонны молока в день собирают в кооперативе «Жаңа Тілек»

Натуральный и полезный продукт. Молоко, которое собирают супруги Юлдашевы, оказывается на столе у многих североказахстанцев. Семейная чета в СК переехала почти 10 лет назад. Последние четыре года развивает семейный бизнес.



Умида Юлдашева — председатель СПК «Жаңа Тілек», Кызылжарский район:



— Благодаря фонду финансовой поддержки сельского хозяйства мы открыли свое дело. На пять лет мы взяли кредит на 40 млн тенге, остальные 100 млн — это наше вложение. Закупили коров, технику. Сейчас потихоньку стараемся все поддерживать и развивать дальше.



Всего закупили 80 голов КРС. В среднем одна бурёнка дает порядка 14-ти литров молока. В день доярки собирают тонну продукции. Чтобы подоить все поголовье, уходит три часа. В этом им помогает доильный аппарат. После сбора молока предстоит еще ряд процедур: сцеживание и охлаждение.

Алишер Ашимов — корреспондент:



— Перед тем, как отправить молоко на завод, его охлаждают в специальном танкере-охладителе. Здесь оно находится полтора часа при температуре до 7-ми градусов.



Сдают сырьё по 145 тенге за литр. Трудятся в кооперативе 12 человек. Из них четверо — переселенцы. Ерболат Абдулраимов — механик-снабженец. Работает здесь почти год. Говорит, хорошо платят. В среднем получает 120 тысяч тенге.

Ерболат Абдулраимов — механик-снабженец СПК «Жаңа Тілек», Кызылжарский район:

— Приехал в Петропавловск в 2016 году. По программе «Серпін» обучался в СКУ. После окончания решил остаться здесь. Нашёл вот работу. Слежу за состоянием техники, присматриваю за огородом.



На переработку сдают также и мясо. А еще занимаются растениеводством, на которое отвели 125 гектаров. В приоритете -пшеница и картофель.

Алишер Ашимов