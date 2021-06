The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Работал в Беларуси, Польше, России и Швеции. Бывший наставник одной из европейских сборных, участник чемпионата мира 2015 года, который проходил в Чехии, возглавил хоккейный клуб «Кулагер». Александр Белявский стал главным тренером основного состава. 57-летний специалист входил в тренерский штаб национальной сборной Латвии. Также он работал главным тренером российского хоккейного клуба «Молот-Прикамье».

Дарья Пышмынцева