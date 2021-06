Есть ли преимущества после вакцинации от COVID-19?

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



-О том, что в области снижается уровень заболеваемости COVID-19, свидетельствует статистка. Кривая заразившихся опасным вирусом постепенно идёт вниз. Если зимой за сутки положительный результат теста выявляли у сотни североказахстанцев, то сейчас это число достигает 20-ти. Положительный эффект на эпидситуацию, по словам медиков, оказывает массовая вакцинация.



С её старта первым компонентом привились свыше 78 тысяч североказахстанцев. Больше половины прошли полный курс. Для них при въезде в нашу страну ПЦР — тест не нужен. Не понадобится он и на медико-социальных объектах, а также в детских домах. Спортсменам, собирающихся представить свой регион на областных сборах, предоставлять справку ПЦР тоже не надо. А вот привитых контактных лиц изолировать теперь не будут, но всё же обеспечат медицинским наблюдением. Что касается вакцинированных офисных работников, то для них тема дистанционки, наконец, закроется.



Анара Валиева, главный специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

-Не требуется ПЦР-тест сотрудникам по прибытию на вахту, также лицам госпитализируемым в медицинские организации, и лицам, поступающим в УИС. Также беременным перед госпитализацией и медицинским работникам, вышедшим из отпусков.

К преимуществам нельзя не отнести защиту здоровья от опасного вируса. Для формирования коллективного иммунитета процент вакцинированных не должен быть ниже 60-ти. Прививку какого производителя поставить, североказахстанцы выбирают сами. В списке возможных — отечественный» QazVac“, российский «Спутник V » и «HayatVax» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Жанель Бисенбаева