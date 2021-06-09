Две тысячи студентов получат дипломы собственного образца

Дети/молодежь, Образование

18:31 9 Июня 2021

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Сложным и насыщенным выдался учебный год для студентов и преподавателей СКУ им. М. Козыбаева. Ребята почти полтора года обучались в онлайн-формате. Но, качество их обучения из-за дистанционки не снизилось, а наоборот, стало выше. Не менее обсуждаемой темой прошлого года стал диплом собственного образца. Главный вопрос — его подлинность.

Ерлан Шуланов — председатель правления-ректор СКУ им. М. Козыбаева:

-Мы такой диплом разработали у себя в университете. Диплом выполнен по международному стандарту. Оформлен он на специальной бумаге и имеет все степени защиты в виде водяного знака. Также диплом имеет серийный номер и QR-код. Хотел бы заверить, чтобы вы не переживали. Несмотря на отмену диплома государственного образца, наш диплом имеет защищенность.

Повышают качество обучения с помощью образовательных программ. В этом году 20 программ местной альма-матер вошли в десятку лучших. Принимают участие в научных конкурсах и студенты. Этому способствуют сильнейшие преподаватели университета, считает Нурлан Шуланов.

Ерлан Шуланов — председатель правления-ректор СКУ им. М. Козыбаева:

-В этом году два наших преподавателя получили звания «Лучший преподаватель вуза» в РК. Они вошли в число 150 победителей ежегодного конкурса МОН среди ППС страны и получили грант на продолжение своих научных исследований.

Особый пункт — трудоустройству выпускников. Хороший показатель в высшей школе медицины. В 2020-м работу получили все выпускники интернатуры. Всего в СКУ им. М. Козыбаева обучаются 7 тысяч 600 студентов. В этом году его заканчивают почти две тысячи ребят.

Алишер Ашимов

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